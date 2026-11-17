中共總書記習近平17日上午會見赴深圳出席亞太經合會（APEC）峰會的越共總書記蘇林。習近平表示，中越兩國作為同志加兄弟，越是風高浪急，越要同舟共濟。要妥善管控海上分歧，穩步推進海上合作。蘇林則說，越方視大陸為越南最重要戰略依託，願本著同志加兄弟精神，共同維護海上穩定。此外，越南將接棒主辦2027年APEC，習近平說，要接續當好今明兩年APEC東道主，推動建設亞太共同體。

新華社報導，習近平在會見中指出，近年來，中越兩黨兩國最高領導人保持密切交往，就加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體達成重要共識，引領雙邊關係不斷邁上新台階。不久前中共二十屆五中全會就持之以恆推進全面從嚴治黨作出系統部署，越共十四屆四中全會也決定持續深化黨的建設整頓。中方願同越方深化管黨治黨交流。

就兩國關係，習近平強調，中越作為同志加兄弟，越是風高浪急，越要同舟共濟。雙方要增進互信團結，深化全面合作，共守和平穩定、共促發展繁榮；要深化多維聯通，促進利益融合，「推動智慧口岸和跨境經濟合作區早日落地」，拓展數位轉型、綠色低碳等合作，探索人工智慧（AI）應用合作；要賡續傳統友好，密切人文交流，共同辦好「中越旅遊合作年」，讓兩國人民特別是青年走近走親。

習近平還強調，要妥善管控海上分歧，穩步推進海上合作；要攜手落實四大全球倡議，加強在聯合國、大陸－東協、瀾湄合作等框架內協作，接續當好今明兩年亞太經合組織東道主，推動建設亞太共同體，構建更加公正合理的全球治理體系。

據中方通稿，蘇林表示，越方高度重視對陸關係，視大陸為越南最重要戰略依託。在當前複雜國際形勢下，願同中方加強團結合作，助力各自國家發展。他還說，越方願同中方密切高層往來，提升貿易水平，加強基礎設施建設、能源、教育等領域務實合作，增進人民友好。本著同志加兄弟精神，共同維護海上穩定。

蘇林並指，作為下任APEC東道主，越方將落實APEC「中國年」成果，接續推動亞太合作得到更大發展。越方全力支持習近平提出的重大全球倡議，願同中方密切配合，捍衛多邊主義，維護全球南方共同利益。

習近平與蘇林上一次正式會面是在4月15日於北京人民大會堂，這是蘇林4月初二度就任國家主席、確立「黨政合一」之後首次外訪。