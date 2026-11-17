因巴布亞紐幾內亞政府以「一中」施壓，我外交部本月6日才宣布主動關閉巴紐代表處。大陸國家主席習近平今天在深圳會見巴紐總理馬拉普（James Marape）時就提到，巴紐政府「堅定恪守一中原則，以實際行動支持中國維護領土完整和國家統一，是順應歷史大勢的正義之舉」。馬拉普則稱，堅定支持大陸實現國家統一。

巴布亞紐幾內亞7月以「一個中國政策」為由，要求關閉我駐巴紐代表處並停止運作，日前又要求我駐處人員限期離境，我外交部本月6日宣布，基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，主動關閉代表處；這個月就會完成撤離。對此風波，美國國務院表達關切，指這是北京對台灣和台灣在世界上的支持者「又一次的恫嚇行動」。

新華社報導，習近平17日上午在深圳會見赴大陸出席APEC峰會的馬拉普時表示，大陸始終視巴紐為值得信賴的好朋友、好夥伴。他又指，「巴紐政府堅定恪守一個中國原則，以實際行動支持中國維護領土完整和國家統一，是順應歷史大勢的正義之舉。」

據中方發布，馬拉普表示，「中國是巴紐的好朋友和最重要夥伴。建交50年來，巴紐始終恪守一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，堅定支持中國實現國家統一、推進民族復興。」

據路透報導，馬拉普還告訴習近平，關閉台灣在其境內的辦事處「並不容易」，並承認他這樣做面臨著國內的挑戰，「但我們克服了這些挑戰」。

據新華社，習近平還說，中方願同巴紐加強高質量共建「一帶一路」同「聯通巴紐」計劃等戰略對接，深化貿易投資、基礎設施建設、農漁業、能源礦產等合作，拓展數位經濟、金融服務、綠色能源、科技等合作新空間，幫助巴紐實現可持續發展。

習近平還提到，雙方要加強在聯合國、亞太經合會等多邊場合的相互協調，維護國際公平正義，拓展應對氣候變化、海洋環境保護等合作，維護全球南方共同利益。

馬拉普說，巴紐願同中方加強務實合作，歡迎大陸企業赴巴新投資興業。巴紐願同中方加強多邊協作，攜手建設亞太共同體，促進亞太繁榮穩定。