美中俄三國領導人19日將在深圳APEC峰會場邊舉行首次三方會談，白宮稱，將重點討論核不擴散問題。中國常駐聯合國副代表孫磊當地時間16日則在聯合國呼籲建立一個沒有核武器的中東。孫磊指出，伊朗應履行不發展核武器的承諾，各方也應尊重伊朗享有的和平利用核能權利，以色列則應盡快以無核武器國家身分加入《防止核武器繁衍條約》（NPT）。

根據中國常駐聯合國代表團官網新聞稿，孫磊16日在第七屆建立中東無核武器及其他大規模殺傷性武器區國際會議上發言時指出，當前中東地區正經歷前所未有的安全危機，武裝衝突交織、軍備競賽升溫、外部干涉加劇、核威懾言論抬頭，單邊主義與「雙重標準」撕裂核不擴散機制。

孫磊指出，中東地區當前局勢發展給無核武器區建設帶來嚴重負面影響，各國應堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，通過政治外交手段開啟對話、妥處分歧、緩和局勢、消弭衝突，為建立無核武器區創造有利政治條件。

孫磊說，武力威脅甚至強加戰爭，只會將伊朗核問題和中東地區局勢推向危險深淵。軍事打擊接受國際原子能總署保障監督的核設施，違反聯合國憲章宗旨和原則、國際法和國際原子能總署《規約》，衝擊《防止核武器繁衍條約》權威，削弱維護國際核不擴散體系的努力，更將整個地區置於核洩漏與衝突失控邊緣，嚴重衝擊和遲滯建立無核武器區進程。

為建立中東無核武器區，他呼籲伊朗應履行不發展核武器的承諾，各方也應尊重伊朗作為《防止核武器繁衍條約》無核武器締約國享有的和平利用核能權利，伊朗核項目應通過國際原子能總署的嚴格保障監督確保和平屬性。

此外，所有核武器國家應公開聲明，保證在任何時候、任何情況下都不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，並盡早就此締結法律文書。以色列則應盡快以無核武器國家身分加入《防止核武器繁衍條約》，將所有核設施置於國際原子能總署保障監督之下。

孫磊強調，地區國家正在探索新安全架構，建立中東無核武器區契合地區現實需要和切身利益，能成為防止地區滑向更大危機的重要保障。中國願同包括地區國家在內的各方一道，續推動早日建成中東無核武器區，為中東和平進程做出更大貢獻。