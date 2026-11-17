大陸國家主席習近平17日上午在深圳會見赴陸出席APEC峰會的加拿大總理卡尼（Mark Carney）。習近平表示，兩國要乘勢而上，增進政治互信，並進一步深化貿易、能源、農業、金融等傳統合作，共同踐行真正的多邊主義。卡尼說，願同中方壓縮問題清單，拉長合作清單，推動加中關係長期穩定發展。

中加關係在卡尼上任後逐漸改善。卡尼與習近平去年10月在APEC慶州峰會期間舉行兩國領導人8年來首次正式會談，而後，卡尼今年1月訪問大陸，雙方形成處理中加經貿問題的初步聯合安排。這次卡尼赴深圳，是他上任後第3次與習近平會談。

新華社報導，習近平在會晤中指出，中加關係改善是正確選擇。兩國關係這些年發展歷程的重要啟示，就是相互尊重、平等互利、求同存異。中方願同加方一道努力，推動中加新型戰略夥伴關係不斷向前發展。

就發展中加關係，習近平提出，要通過建設性對話溝通，不斷增進對彼此發展道路和政策意圖的正確認知，加深對相互核心利益和重大關切的理解尊重，妥善管控和化解矛盾分歧。此外，要進一步深化貿易、能源、農業、金融等傳統合作，拓展綠色經濟、電子商務、數字經濟等新興合作，更好實現優勢互補、互利共贏。

習近平還提到，要深化人文交流，並共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威和多邊貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

據中方發布，卡尼表示，今年年初二人會晤以來，中加雙邊關係進入正確發展軌道，兩國各部門交往頻繁，貿易額大幅增長，這充分說明兩國完全可以在相互尊重基礎上推進和深化合作。加方願同中方增進相互信任，密切貿易、投資、新能源、農產品、人工智慧、旅遊等合作，壓縮問題清單，拉長合作清單，推動加中關係長期穩定發展。

卡尼說，祝賀大陸成功擔任今年APEC東道主。加中都是重要的太平洋國家，加方願同中方加強協調，共同推動亞太合作，維護多邊主義，促進自由貿易。

加拿大總理辦公室在會後發表聲明，宣布中加延長並擴大處理雙邊經貿問題的初步聯合安排，包括中方一步放寬加拿大農漁產品的關稅減免，加方則延長並擴大部分大陸鋼鋁產品的關稅減免2年。不過，加方聲明中未見大陸車企在加國投資的相關討論。

卡尼16日在柬埔寨表示，若與美國總統川普的貿易談判無法維持北美汽車產業整合，加拿大可能轉向大陸汽車製造商尋求合作