美中俄峰會將於19日下午2點半在深圳麒麟山莊登場，此前一天，中俄元首將先會晤。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄羅斯總統普亭將於18日至19日出席亞太經合會（APEC）峰會，期間將於18日與大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，涉及能源、AI等合作，也將談及俄烏戰爭。

綜合俄通社、鳳凰衛視報導，烏沙科夫16日表示，普亭18日將首先出席APEC工商領導人峰會，主要闡述對世界經濟形勢和俄羅斯經濟的評估，在大陸國家主席習近平發言後，普亭將第二個發言。

隨後，普亭將與習近平舉行中俄代表團會談，將先進行擴大會談，討論能源、金融、高科技、人工智慧等合作發展前景。接著再舉行小範圍會談，討論俄烏戰爭、朝鮮半島等外交議題。俄方說，普亭將向習近平通報近期與美方接觸的成果，以及討論隔天將舉行的美中俄三方會晤。

俄方表示，普亭將於19日上午參加APEC峰會，峰會將通過成果宣言。而在北京時間下午2時半左右，舉行美中俄三國元首會晤。

烏沙科夫還指出，普亭與美國總統川普「一定」會在深圳會面，討論的問題包括烏克蘭問題的解決、俄美雙方的想法，但是具體的形式還仍在協商中，不排除「站立式」會晤的可能。俄方稱，在參加完APEC峰會後，普亭將決定是否參加12月在邁阿密舉行的G20峰會。

據報導，此次的俄方代表團有30多家公司代表，包括能源、銀行、互聯網等重要企業。烏沙科夫指出，2024年俄中雙邊貿易額創下,2450億美元的紀錄，目前預計今年將打破這一紀錄。今年前三季，雙邊貿易額已達到2,164億美元。

普亭在深圳期間還將與越共總書記蘇林、泰國總理阿努廷舉行會晤。

此外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，如果北韓領導人金正恩在APEC期間訪陸，普亭可能與金正恩舉行會晤。