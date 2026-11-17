美中俄三國領導人19日將在深圳進行首度會晤。中國學者吳心伯表示，應把這次會晤視為一個重要政治進程的開始，不能僅根據一次會晤的成果就做出結論，需要關注今後的發展。

中國媒體澎湃新聞今天刊發美中俄三名學者對這次三國領袖峰會的看法，他們都認為，這和二戰後列強瓜分勢力的雅爾達會議完全不同。

報導指出，三國領袖互動今年早有值得注意的時間點。2月4日，中國國家主席習近平在同一天先是和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）視訊、隨後又和美國總統川普（Donald Trump）通電話。5月13日至15日，川普訪問中國；5月19日至20日，普丁訪問中國。美俄之間，也已就結束俄烏戰爭議題持續展開接觸。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯說，三國舉行戰略溝通和對話具有歷史性意義。如果對話具有建設性，接下來三方可能會有更多的戰略互動，這將對解決地區衝突、維護世界和平和戰略穩定發揮更積極的作用。因此，不能僅根據一次會晤的成果就做出結論，需要關注今後的發展。

他說，三國不會針對某個重大問題進行談判或者作出決定，也不會劃分勢力範圍。

俄羅斯外交和國防政策委員會主席團主席盧克亞諾夫（Fyodor Lukyanov）說，此次會議本身就開創了先例，這些國家並不屬於單一陣營，很久以來都沒有這種形式的高層互動模式。

他說，確保穩定或許難以實現，但會晤的目標在於避免最具破壞性的局勢，並盡量減少相互之間的對抗行為，「特別是美國對俄羅斯和中國的行動」。

美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）則說，這樣的會議有助於更接近結束烏克蘭或伊朗的戰爭，但還需要其他各方的參與。

她說，此次三方會議中能期待到的最好結果，就是透過重申聯合國安理會五個常任理事國此前達成的原則，傳遞出積極訊號，例如核不擴散、核戰爭無法取勝且永遠不應進行、人工智慧（AI）應造福人類等。