央視披露，大陸製7噸級大型貨運無人機「長鷹-8」近日完成運輸投送試驗，後續將面向應急保障、海島運輸等場景開展合作，引發關注。儘管大陸官媒對於「長鷹-8」的報導都未提及軍事用途，但研發團隊曾聲稱該無人機能飛越台灣海峽。大陸國防部也曾就「長鷹-8」首飛成功評論指，「解放軍反分裂反干涉的手段會愈來愈豐富」。

央視17日報導，根據中國兵器工業集團消息，大陸自主研製的7噸級大型運投無人機「長鷹-8」圓滿完成運輸投送試驗。無人機按預定航線平穩起飛，抵達投放區域後於300公尺高度實施空投，貨盤按指令自動出艙、傘花精準綻開，隨後安全返航、平穩降落。

報導表示，試驗依次完成裝載檢查、航線裝訂、起飛爬升、空中巡航、艙門開啟、自動投放、傘繩回收、返航降落及落點評估等環節。報導形容，「各系統工作穩定、數據鏈路通暢」。試驗重點檢驗了貨盤模組化裝載、300公尺高度投放、自動出艙時序控制、傘繩回收及落點評估等關鍵能力。

據報導介紹，「長鷹-8」長17公尺，翼展達到25公尺，18立方公尺超大容積的貨艙能兼容多型標準航空貨櫃與專業冷鏈運儲箱，並且在15分鐘內就可以完成裝卸，大幅提升物流週轉效率。同時，「長鷹-8」起飛重量達到7噸，載重能力3.5噸，最大航程超過3000公里，具備高原起降和最短200公尺的短距起降能力，可以適應不同環境的起降條件。

報導稱，「長鷹-8」正從試驗驗證走向場景合作。後續將面向物流、應急保障、海島運輸、生鮮冷鏈等場景，開展支線運輸、應急投送等合作。

「長鷹-8」於今年4月首飛成功。「央視軍事」當時採訪這架無人機總設計師耿建中，提問稱「那豈不是說（長鷹-8）從鄭州這邊出發，然後向東的話可以穿過台灣海峽？」耿建中回應稱，「可以有的，這是我們的基本能力。只要是中國的領土，我們的快遞都能使命抵達。」

有評論認為，「長鷹-8」實際上是軍用無人運輸機，可能用於裝載重要軍事器械，包括一枚鷹擊-12反艦飛彈，成為解放軍新的「反航母利器」。大陸國防部發言人張曉剛4月曾對此回應，「台灣是中國的台灣。沒有人比我們更珍惜和維護台海和平穩定，但我們絕不允許任何人、任何勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去。解放軍反分裂反干涉的手段會愈來愈豐富，堅決粉碎『台獨』分裂妄想。」