APEC經濟領袖會議將於明天拉開序幕，各國領袖陸續飛抵深圳寶安機場之際，主會場周圍目前安保嚴密，也不開放記者進場，但仍有許多民眾到場外合影，而現場已經緊鑼密鼓準備18日開始的活動。

今年會議的主會場在香蜜湖的深圳國際交流中心，現場按照嚴密的證件與車牌區分通行權限，並設有多道核驗關卡。

本報記者今（17）日上午將近10點，在主會場大門口目睹多輛大巴車停在門口，所載送的多名小學生以及青年男女，魚貫而入主會場。

上述人員都有掛上特殊的紫色工作識別證，大巴車的車頭則有貼上「工作車」、「歡迎晚宴」的標誌，據此推測，他們是提前進場進行彩排。

據悉，歡迎晚宴將於18日晚間舉行，經濟領袖會議則於19日登場。

而17日正在舉行的企業領袖峰會，則於前海國際會議中心登場，預計今日有七場專題研討，18日則是經濟體領導人演講。前海國際會議中心目前周遭都已封鎖，也有不少民眾在旁邊的綠地休憩。

此外，目前各國領導人已經陸續抵達主辦城市，包含墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）於11月16日抵達，她是APEC會議首位外國元首抵達深圳，巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）兩人皆於11月16日晚間抵達。

據整理各國媒體與官方消息，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將於今日抵達深圳，至於日本首相高市早苗、南韓總統李在明，則將於結束東協馬尼拉峰會後，在18日抵達深圳，屆時美國總統川普（Donald Trump）也將抵達。

至於中華台北領袖代表施振榮，將於18日飛往深圳。

大陸國家主席習近平已經到達廣東省，並於16日起在深圳周邊城市考察。

多名小學生與青年男女配掛識別證件，17日上午進入APEC經濟領袖會議主會場彩排。記者廖士鋒／攝影

APEC歡迎晚宴即將於18日晚間登場。記者廖士鋒／攝影

深圳國際交流中心是今年大陸主辦APEC的主會場，目前內部戒備森嚴。記者廖士鋒／攝影