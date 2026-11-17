在亞太經合會（APEC）深圳峰會即將登場之際，美國總統川普16日啟程出訪亞洲時拋出震撼彈，宣稱他可能在大陸會晤北韓領導人金正恩。據北韓官媒17日報導，金正恩15日至16日視察靠近中國大陸邊境的三池淵市旅遊園區建設項目，更加深金正恩即將訪陸的猜測。

金正恩上個月24日剛訪問中國大陸。他當時無預警經由通車不久的新鴨綠江大橋訪問丹東，並造訪抗美援朝紀念館，也與中共政治局常委、全國政協主席王滬寧舉行會談。

不過，韓聯社17日指出，在APEC深圳峰會即將登場，且各方密切關注美國與北韓領導人「川金會」可能性的情況下，金正恩出現在與中國大陸鄰近的北部邊境地區開展視察活動，備受關注。

路透報導也提到，金正恩這次考察正值外界再次猜測這位行事神秘的北韓領導人是否會出國訪問之際。

川普將訪問菲律賓與中國大陸。他16日在離開白宮時告訴記者：「我們可能會與金正恩會面。」至於地點，川普說「在中國」。他還說，當領袖們齊聚深圳出席APEC峰會時，大陸國家主席習近平可能會邀請金正恩出席。

北韓官媒朝中社17日報導，金正恩15日至16日視察三池淵市旅遊園區建設項目。根據金正恩的指導，北胞胎山地區滑雪旅遊修養地建設、白頭山登山旅遊路線擴建工程、三池淵機場改建及旅遊鐵路鋪設工程等三池淵市旅遊區建設工作按部就班地開展。

根據官媒照片，金正恩攜夫人李雪主、女兒金主愛，以及胞妹、勞動黨中央委員會總務部長金與正，與勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天等幹部陪同視察。