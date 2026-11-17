美中俄峰會將於19日在深圳APEC登場，美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）指出，這樣的會議有助於更接近結束烏克蘭或伊朗的戰爭，但還需要其他各方的參與。

陸媒澎湃新聞17日發布學者解讀美中俄峰會的報導。董雲裳曾在國務院任職逾25年，現職為華府智庫「美國外交政策全國委員會」亞太安全論壇主任。

董雲裳表示，自己並不認同將美中俄峰會稱為「新雅爾達會議」的觀點。能從此次三方會議中期待到的最好結果，就是通過重申聯合國安理會五個常任理事國此前達成的原則，傳遞出積極信號，例如核不擴散、核戰爭無法取勝且永遠不應進行、人工智慧（AI）應造福人類等。

亞太經合會（APEC）深圳峰會18日至19日將登場，美中元首也將藉峰會之機舉行今年第三度會晤。針對雙方能否從階段性的經貿緩和走向更可預期的關係，董雲裳說，這次會晤將為重申「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」的戰略方向提供契機，重點可能包括繼續討論經濟問題、潛在協議，以及未來在人工智慧、執法、軍事關係等重要議題上的溝通機制。

董雲裳表示，她希望美中兩國能夠利用深圳與邁阿密會晤（即11月APEC、12月G20峰會），為達成一項持久的經濟協議奠定基礎，從而為商界、兩國人民及全球社會帶來信心。世界正期待著合作與互信的訊號。

若美俄領導人在深圳舉行雙邊會談？董雲裳表示，美國在烏克蘭問題上的外交活動十分活躍，過去幾周內，美國特使頻繁往返於歐洲、俄羅斯和烏克蘭之間。顯然，美國總統川普希望通過此類會晤推動俄羅斯總統普亭走向政治解決這一衝突。但雙方也可能就其他議題展開討論，包括俄羅斯面臨的經濟挑戰及其他安全問題。