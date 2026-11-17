美中俄峰會將於19日在深圳APEC登場，對於有聲音將這場峰會比擬為1945年美英蘇劃分戰後勢力的「雅爾達會議」，大陸資深國關學者吳心伯並不認同，他表示，當年的雅爾達會議，通過瓜分勢力範圍的形式，形成二戰後的國際秩序安排，但三國不會針對某個重大問題進行談判或者作出決定，也不會劃分勢力範圍。

陸媒澎湃新聞17日發布學者解讀美中俄峰會的報導。吳心伯說，美中俄三邊會晤旨在加強三個重要大國之間的戰略溝通，這具有歷史性意義、開創性和突破性。如果對話具有建設性和積極性，接下來三方可能會有更多的戰略互動，這將對解決地區衝突發揮更積極的作用。

本周亞太經合會（APEC）深圳峰會期間，中美元首也將舉行今年第三度會談。吳心伯指，這表明今年以來中美之間保持「高頻率」的元首外交節奏。他認為，這次深圳會晤，雙方主要是「對表」，繼承今年9月華盛頓會晤達成的共識、落實的情況以及需要共同推動解決的問題。

吳心伯點出，「特別是在美國期中選舉的背景下，中方有繼續保持與川普政府密切溝通的意願，雙方相向而行，共同構建建設性的戰略穩定關係」。此前，川普帶領的共和黨於期中選舉遭遇慘敗。

另外，今年度APEC聚焦人工智慧（AI）領域，澎湃新聞提問指，目前中美等經濟體在晶片、算力、數據流動、AI安全評估和技術標準方面存在不同政策取向。此次深圳互動能否在「不要求各方採用統一監管制度的情況下」，先就跨境數據合作、AI風險訊息交流、技術標準互操作等事項形成有限共識？其中最大的障礙是什麼？

對此，吳心伯說，最大的政治障礙在於，美國在這些問題上的態度受到對華戰略競爭思維的影響，通常把中美之間的互動看作零和、相互排斥。例如在AI問題上，今年大陸推動成立了世界人工智慧合作組織，美國推出了所謂的「矽和平」聯盟。雖然美國認為中美之間不應該相互排斥，但是要求其他國家只能參與一個機制，不能兩個都參與。