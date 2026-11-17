中共中央軍委副主席張升民17日在《人民日報》發表署名文章，提出深入推進軍隊反腐敗鬥爭。他強調，要持續在反腐敗鬥爭中加強革命性鍛造，堅決掃除一切影響人民軍隊純潔光榮的消極腐敗現象，堅決清除危害國防安全、國家安全的重大隱患。

張升民表示，要深化軍地反腐敗協作聯動，完善信息互通、力量協同、聯合懲戒等機制，不斷提升防治腐敗整體合力。緊盯重大裝備研製、重大工程建設、軍地交往活動等重點加強監督檢查，打通軍地交叉地帶監管梗阻，全面提高跨軍地治理水平。

張升民這篇題為「保持懲治腐敗高壓態勢」是中共官員「學習貫徹黨的二十屆五中全會精神」系列文章之一。張升民稱，中共二十屆五中全會通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，對保持懲治腐敗高壓態勢作出明確部署，充分體現以習近平為核心的中共中央旗幟鮮明反對和懲治腐敗的一貫政治立場，彰顯把反腐敗鬥爭進行到底的強烈歷史擔當。

張升民指出，要自覺站在黨和國家事業全局高度，充分認清保持懲治腐敗高壓態勢的重大意義，持續強化永遠在路上的堅韌執著，牢牢把握保持懲治腐敗高壓態勢的戰略要求。針對懲治腐敗，張升民提出五個「堅持」：堅持無禁區、全覆蓋、零容忍；堅持一步不停歇、半步不退讓；堅持風腐同查同治；堅持以法治思維和法治方式懲治腐敗；堅持標本兼治、系統施治。

對於扎實抓好保持懲治腐敗高壓態勢的重點任務，張升民表示，要重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，深化權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題整治，著力查處「關鍵少數」特別是「一把手」腐敗，深挖細查新型腐敗和隱性腐敗，常態化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，深化反腐敗國際合作，同時深入推進軍隊反腐敗鬥爭。