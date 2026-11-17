全球首富、特斯拉（Tesla）與SpaceX執行長馬斯克16日在社群平台X發表驚人言論，指出香港長期位居全球出生率最低的地區之一，若情況持續沒有改善，「香港人很快就會消失」。這番言論隨即在網路上引發熱議，不少網友無奈分析不願生育的原因。事實上，少子化問題不只發生在香港，就連擁有14.5億人口的印度也面臨生育率下滑的危機，顯示全球少子化趨勢正持續擴大。

前投資銀行家大讚香港菁英！馬斯克親自回應：香港人恐消失

這場討論起因於美國前投資銀行家、知名作家John LeFevre在X發文。他開玩笑表示，自己患上了「Grok機器人症候群」，大讚旗下AI員工工作效率高又聽話，並拿過去在香港中環從事投資銀行工作的經驗作比較。

John LeFevre回憶，當年身邊的香港同事個個都「受過良好教育、聰明又充滿企圖心」（educated, smart and ambitious），甚至幽默自嘲，每次從香港飛回美國德州老家，都得先去逛一趟沃爾瑪（Walmart），才能重新適應一般人的生活步調。

沒想到，這篇稱讚香港人的貼文，竟吸引馬斯克本人親自留言回應。他指出：「香港長期以來都是全球出生率最低的地區之一。如果情況沒有改變，他們很快就會消失。」（Hong Kong has had one of the lowest birth rates in the world for a long time. They will be gone soon if that doesn't change.）

馬斯克至少育有12名子女！香港網友吐槽：生活壓力大誰敢生

馬斯克過去有過3段婚姻，公開已知至少育有12名子女。有網友認為，馬斯克在生育議題上確實很有發言權。他也是全球積極鼓勵生育的知名人物之一，過去曾公開警告，「人口崩潰對人類文明的威脅遠超過全球暖化」。

馬斯克的留言隨即被轉發至香港連登討論區，不少網友驚訝表示，沒想到全球首富竟然會關注香港的人口問題。不過，更多人則無奈指出，對現代香港上班族來說，生兒育女所需承擔的經濟與生活壓力實在太大。

有網友表示：「沒辦法了，現在養育下一代的成本太高，你以為還像以前一樣，有飯吃就好了嗎？而且現在人的想法也不一樣了，與其把資源花在下一代身上，不如拿來對自己好一點。」

其他網友也紛紛留言，「生活和工作環境這麼壓抑，生下來也是受苦」、「香港的生育補助少得可憐」、「現在已經不是成本問題，而是看不到希望」、「香港很多人都住在超小坪數的房子裡，就算生了小孩，也沒有空間可以養育，這樣還怎麼生？」

事實上，根據香港政府統計處最新數據，香港去年全年出生人數僅約3.1萬人，總和生育率降至約0.733。聯合國人口基金會也曾指出，香港女性平均僅生育0.8名子女，長年位居全球生育率最低的地區之一。

14.5億人口印度也跌破警戒線！全球少子化危機持續擴大

如果以為少子化只是香港、南韓等已開發地區面臨的問題，那就大錯特錯了。根據印度官方最新《抽樣登記系統統計報告》（SRS）及穆迪報告，擁有14.5億人口的印度，總和生育率也已跌破維持人口世代更替所需的2.1，下降至1.9。

出生率下滑也引發連鎖效應。印度在5年間已有約2萬所公立學校因招生不足而整併或關閉，部分地區政府甚至開始推出鼓勵生育政策，例如安得拉邦等地區提出生育第3胎可獲得3萬印度盧比獎勵金的措施，希望藉此提高生育意願。

目前全球已有超過三分之二的國家，生育率低於人口替代水準。除了香港、南韓與印度，包括巴西、伊朗、泰國及土耳其等中等收入國家，也長期面臨低生育率問題。

隨著各國家庭逐漸轉向「少生、重視養育品質」的模式，少子化已不再只是少數已開發國家的問題，人口老化及勞動力減少等挑戰，也正成為全球各國必須提前面對的重要課題。

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文章授權轉載自《香港01》