東協峰會／南海爭端多時 馬可仕籲尊重國際法

東協與中國峰會十六日在馬尼拉登場。在南海局勢持續緊張之際，菲律賓總統馬可仕表示，各方必須以實際行動展現對國際法及和平解決爭端的承諾。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，十五日至十七日在菲律賓國際會議中心（ＰＩＣＣ）主辦東協峰會及相關峰會；第廿九屆東協中國峰會由馬可仕和李強共同主持。李強十五日搭乘包機抵達馬尼拉，菲律賓財長吳詩澤接機。

馬可仕在開幕致詞中說，今年適逢東協與中國建立對話關係卅五周年，以及雙方建立全面戰略夥伴關係五周年，雙方關係持續深化，在政治安全、經濟及社會文化合作領域都取得實質進展。

東協中國峰會是在南海局勢持續緊張、東協與中國談判南海行為準則之際舉行，馬可仕強調，各方對國際法及和平解決爭端的共同承諾，必須體現在實際行動中，應自我克制、相互尊重及務實合作。

馬可仕並未點名任何國家，但菲律賓與中國關係正因多次南海衝突而陷入緊張。

美聯社報導，各方並未立即發布包含更多會談細節的聯合聲明。聲明草案指出，中國與東協各國領袖承諾進行相關活動時保持克制，避免採取可能使爭端更加複雜或升高衝突，並影響爭議海域和平與穩定的行動。

根據聲明草案，各方也肯定「南海行為準則」談判迄今取得的「正面動能與重大進展」，並強調有必要維持及促進有利談判進行的環境。

菲律賓外交部長拉薩洛十五日表示，雙方已就協議全文約八成段落達成共識，但仍有三項爭議問題尚未解決。談判將延續至明年，屆時新加坡將接任東協輪值主席國。

根據東南亞外交官員的說法，目前最後幾項主要分歧，包括協議涵蓋南海哪些海域、如何界定協議中部分關鍵及敏感詞彙，以及協議是否應具有法律約束力。

南海爭端一直是亞洲地區潛在衝突熱點，許多人擔心一旦爆發重大衝突，美國可能捲入。