即時短評：美中俄「CAR」機制成形 將引領全球開向何方？

大陸官宣十九日美中俄元首在深圳會晤，至此確定三方峰會將在ＡＰＥＣ會後舉行。三方峰會從原本的各方猜疑到確定舉行，背後有著三國之間的盤算與博弈。不論是否達成共識，這個新建立的機制有助三個大國間的溝通，也將或多或少影響未來世界走向。

三方峰會的形成雛型源自美國國務卿魯比歐在九月聯大受訪時稱，美中是世界兩個最大經濟體，是世界上兩個最大的軍事力量，美中關係將定義廿一世紀。但俄羅斯強烈反對，俄羅斯外長拉夫羅夫稱，世界不能從美國單極變成美中兩級；美中不能關起門定規則，再逼全世界簽字；他還強調俄羅斯必須在場，俄羅斯不能從定規則者淪為等安排者。

俄羅斯能上車，不在他的經濟體量，他的ＧＤＰ只有日本的一半，而在他是能與美國平起平坐的核武大國，以及他遼闊的領土，且深深影響著歐洲的政經格局。

目前來看，三方峰會可能討論的全球議題不外核裁軍、中東戰局、俄烏戰事，美方稱，川普總統將談及全球核裁軍和伊朗戰事，不談烏克蘭。俄總統助理鄂沙科夫說，可能討論烏克蘭問題的全系列議題。但中國大陸迄今隻字未提，有學者分析指可能觸及ＡＩ如何管控核武。

三方各有心思也各有期待的焦點，美方官員說不期待首次會晤達成任何協議，意義在建立溝通機制，印證川普在期中選舉大敗後亟需一個拿得出手的外交成果向向國內交代。俄羅斯要印證自己仍是大國，世界不能只有G二說了算，要的是一種地位宣示。

中方看起來倒是小心謹慎，大陸要避免三方峰會影響ＡＰＥＣ的議程進行，且他在三方峰會的訴求與主張迄今不明。但值得觀察的是，十一日美國國務卿魯比歐與大陸外長王毅那通電話應已傳達了中方的態度與中方將談的議題。

這場會晤或許解決不了任何問題，象徵意義大於實質意義，但它畢竟邁出第一步，三國元首能坐在一起討論世界重大的問題，本身就是一個重大的歷史里程碑。有意思的是以三國各自開頭的英文字首，可以組合成ＣＡＲ（China-America-Russia），它是車的意思，未來這輛車「ＣＡＲ」將引領全球駛向何方、討論什麼議題，是否成為一個常態性的機制，全球都在關注。