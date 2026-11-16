港警啟用AI人臉識別 人權團體憂政治打壓能力升級

香港從今天起，在全港「銳眼計畫」閉路電視監控網絡中啟用人工智慧（AI）人臉識別功能。有人權組織警告，這可能讓當局自動追蹤被政權視為不受歡迎人士的行蹤，進一步擴大政治打壓能力。

法國國際廣播電台（RFI）報導，港府早前以維護國家安全及保障市民安全為由，宣布推展在全港安裝及整合大量閉路電視的「銳眼計畫」，由2024年起分3階段進行，目標在2028年前將監控網絡擴展至約6萬支鏡頭。

首階段於去年年底完成，警方自行安裝約5000支鏡頭，並接入其他政府部門及公營機構約6000個閉路電視來源。第2階段工程於今年4月展開，截至本月初，警方已自行安裝及接入公營機構的鏡頭超過1萬個，但未提供第2階段新增鏡頭的獨立數字。

香港警務處處長周一鳴表示，「銳眼計畫」已協助偵破包括謀殺、縱火等超過2000宗案件，並已拘捕近3000人，有助警方提高破案效率。他認為，啟用人臉識別功能後，可協助追緝嫌犯及搜尋失蹤人士，更可為良好市民提供保障，也能令想作奸犯科的人要三思而後行。

他說，警方使用相關系統設有門檻，鏡頭只會拍攝公眾場所，不會拍攝私人地方；使用人臉識別功能亦須經過審批，並設有制約與平衡機制，不會讓警員隨意使用。警方計畫進一步利用人工智慧技術，縮短調查時間。

被問到系統能否識別戴口罩人士時，周一鳴則以避免有心人掌握逃避偵查的方法為由，拒絕透露技術細節。

不過，公眾地方不等於是露天，警方日前已將「銳眼計畫」擴展至人流較多的商場，奧海城、屯門市廣場、葵涌商場及房協粉嶺「嶺．樂活」共4個商場已同意讓閉路電視接入「銳眼」系統。

總部設於美國紐約的人權組織「人權基金會」（HRF）在新一期「人工智能與個人權利」通訊中，撰文關注香港警方啟用人臉識別功能的措施指出，人臉識別數據將保存約180天，是一般閉路電視錄影片段保存期限的6倍，引發個人資料隱私方面的憂慮。

HRF指出，香港警方曾利用監控鏡頭監視爭取民主的示威活動，並收集影像作為調查證據，港警進一步擴大監控網絡及加入人臉識別技術，可能自動追蹤被政權視為不受歡迎人士的實際位置，進一步擴大進行政治打壓的能力。

據指出，香港「銳眼計畫」啟用的人工智慧人臉識別功能，與中國大陸的「天網」及「雪亮工程」等公共監控系統，在監控技術及部分運作模式上有不少相似之處，都是透過大量閉路電視鏡頭，配合人工智慧技術，辨認及尋找特定人士。