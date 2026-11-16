李強出席東協中國峰會 稱期待早日達成南海行為準則

中國國務院總理李強16日在菲律賓馬尼拉出席第29屆東協-中國峰會時表示，中國及東協應堅持通過對話協商妥處分歧，中方期待早日達成「南海行為準則」，為實現南海長治久安提供堅實制度保障。

菲律賓為今年東協（ASEAN）輪值主席國，於15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會。菲律賓方面15日已表明，無法在任內完成南海行為準則（COC）談判，但已促成各方就約8成內容達成共識，接下來將交棒新加坡繼續推進。

新華社16日報導，中國國務院總理李強16日在菲律賓馬尼拉出席第29屆東協-中國峰會。李強表示，中國及東協應堅持通過對話協商妥處分歧，共同反對外部干涉，維護地區和平穩定。中方期待早日達成「南海行為準則」，為實現南海長治久安提供堅實制度保障。

路透社15日報導，關於「南海行為準則」的談判已持續了20多年，東南亞國家曾多次指責北京宣稱對幾乎整個南海擁有主權，無視國際法，希望該準則能以國際法為基礎。北京則堅稱，在南海的行動是合法及專業的。

2016年海牙常設仲裁庭裁決，認定中國主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力等，但中國不接受、不承認仲裁結果。

近年來，中國與菲律賓多次在南海發生海上衝突。菲律賓指責中國在專屬經濟區內重複挑釁，包括使用高壓水砲以及干擾補給任務。中國則指責菲律賓侵入中方聲稱擁有主權的區域。

此外，據新華社報導，中國－東協自貿區3.0版升級議定書將於2026年12月1日生效。