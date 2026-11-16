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中美俄峰會將登場！學者：大國爭霸比大國共治更現實

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中美俄三國元首19日將在深圳舉行三方峰會，這場被形容為「雅爾達2.0」的三強會談對當前國際政治格局的影響備受關注。法新社
中美俄三國元首19日將在深圳舉行三方峰會，這場被形容為「雅爾達2.0」的三強會談對當前國際政治格局的影響備受關注。法新社

大陸國家主席習近平、美國總統川普及俄羅斯總統普亭將於19日在深圳舉行三方峰會，這是二戰後全球三大核武強權領袖首度單獨進行的三邊對談，甚至被形容為「雅爾達2.0」。對於中美俄是否可能形成「大國共治」，學者黃介正認為，「大國共治，兩強G2已難，何況三方G3。大國爭霸比大國共治更為現實」。洪耀南則稱，這次峰會主要是大國競爭下的風險管控，而非化解分歧。

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今（16）日接受本報訪問時指出，此次三方峰會是藉由三國領導人同時出席深圳亞太經濟合作會議（APEC）的機會舉行，而非三方為特定國際局勢專門籌劃而來。由於大國領導人各自內外政務議題均繁，因此三方峰會常態化或形成機制，並不容易。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南16日接受本報訪問時則表示，這次峰會最大的意義是反映當前國際秩序正在變動，美中俄之間存在嚴重衝突與競爭，但在處理國際問題時，仍無法排除彼此，所以這次三方對話主要是大國競爭下的風險管控，而不是化解分歧。

洪耀南稱，三方各有盤算，這次首次舉行峰會，代表三國都認為有必要談，但能不能持續談，才是判斷是否形成新機制的關鍵。至於未來是否可能有第二次、第三次峰會，洪耀南認為「有點困難」，由於普亭出國具有選擇性，未來可能出現更多的大國協調，但要持續舉行類似三方峰會，「困難度很高」。

公開資料顯示，國際刑事法院2023年對普亭發布逮捕令，而中國並非《羅馬規約》締約國，所以沒有依該規約執行逮捕令的義務。

對於中美俄是否可能形成「大國共治」格局？黃介正說，大國共治，兩強G2已難，何況三方G3。大國爭霸比大國共治更為現實。

洪耀南也認為，三國共治不容易形成，即使沒有正式的三強體制，大國仍可能在特定議題上進行交易，但「今天的國際政治不是三個大國關起門來就可以決定的」。他以俄烏戰爭為例指出，這些問題還涉及到歐盟、印度與日本等國家，不是中美俄三國就能控制，三方只能進行風險管控，而不能由三國主導利益分配。

至於此次峰會對台灣的影響，黃介正表示，大陸一方面堅持兩岸關係是中國內部事務，不容他國置喙；另一方面也深知美國在台海的利益，以及對涉及兩岸的事務具有影響力。北京可透過美國使台灣不越過紅線，但也無法阻擋美國對台軍售。他強調，台灣不是此次「川習三會」或「中美俄三方峰會」的主角。

洪耀南則稱，目前來看，這次峰會聚焦的議題不在台灣，核武、伊朗問題可能才是比較大的議題。他認為，對台灣來講，這場峰會最大的風險不是三國領導人直接決定台灣的未來，比較可能是美中可能在貿易、科技及其他議題上作出妥協，進而對台灣產生間接影響。

台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南出席與談。聯合報系資料照
台灣勵志協會27日上午主辦「變動中的台美中」座談會，淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南出席與談。聯合報系資料照

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。聯合報系資料照
前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。聯合報系資料照

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