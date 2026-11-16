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深圳APEC主會場斥資近500億元打造！專為承辦元首級峰會設計

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日至19日在深圳舉行。圖為深圳香蜜湖路的鮮花景觀。新華社
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日至19日在深圳舉行。圖為深圳香蜜湖路的鮮花景觀。新華社

亞太經濟合作會議（APEC）第33次領袖峰會將於18日至19日在深圳舉行，主會場選在福田區香蜜湖片區的深圳國際交流中心，俗稱「香蜜湖國際中心」。這座專為承辦國家元首級別峰會打造的場館，總投資約人民幣100億元（約新台幣493億元），今年5月才全面完工，也是深圳打造「世界級城市會客廳」的核心地標。

據香港《星島頭條》報導，香蜜湖國際中心總用地面積約20萬平方公尺，總建築面積約45萬平方公尺，由中國建築設計大師何鏡堂主持設計。場館屋頂採深遠挑簷造型，呼應深圳「鵬城」的大鵬展翅意象，同時融入嶺南園林特色，背靠香蜜湖的湖光山色。

報導稱，整座場館分為國際大會議區及園林會議區，設有專屬元首圓桌會議廳等各類規格會議室、宴會廳約60間，總座位可容納1.5萬人，並配套大型展覽空間及五星級飯店，客房超過1000間，集元首峰會、國際會議、大型商業活動、展覽、餐飲及住宿等功能於一體。

值得注意的是，香蜜湖片區前身是1985年開業的香蜜湖度假村，過去以遊樂場及別墅區聞名，1997年入選「鵬城十景」，高峰期每年接待遊客超過300萬人次。隨著設施老化、經營型態單一，度假村於2020年正式關閉，深圳市政府隨後啟動重新規劃。

根據官方規劃，原香蜜湖度假村地塊劃分為北、中、南三區，北區以香蜜湖國際中心為核心，承接國內外高端會議；中區規劃深圳金融文化中心、深圳博物館新館及深圳國際演藝中心，打造金融與文化產業聚落；南區則主打生態休閒，將原高爾夫球場約41公頃土地改造為對市民開放的體育公園。

交通方面，香蜜湖距離深圳福田站約20分鐘車程，從香港出發也可搭乘東鐵線至落馬洲站，經福田口岸轉乘深圳地鐵抵達。隨著APEC峰會登場，這片由昔日度假村轉型而成的城市新地標，也將成為深圳舉辦大型國際活動的重要場所。

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