大陸宣布 中俄美三國元首會晤19日深圳舉行

新華社16日9時發布快訊稱，大陸外交部發言人宣布：11月19日，大陸國家主席習近平將同俄羅斯總統普亭、美國總統川普在深圳舉行中俄美元首會晤。

中俄美三國元首會晤預計將成為今年APEC峰會各界關注焦點，今年APEC經濟領袖會議本周三、四（18、19日）在深圳舉行。但北京一直未透露這次被稱為「前所未有」的三國元首會晤將討論哪些議題。

白宮上周五（11月13日）已表示，川普將於下周與習近平和普亭舉行聯合會晤，這將是三國領導人的首次三方會談，三方將重點討論核不擴散問題。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫15日也表示，俄羅斯、中國、美國領導人將於11月19日在深圳舉行三方會晤，已就此達成一致。

據美國之音報導，美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START）已於2026年2月正式到期。川普拒絕俄羅斯將兩國協議再延長一年的提議，呼籲達成一項「新的、改進的、現代化的」協議，並將中國納入其中。中國近年來一直在迅速擴充其核武庫。

不過，北京過去曾多次拒絕川普提出的美俄中三方核軍控會談的提議。中國堅稱現階段要求中方參加裁軍談判不公平、不合理，也不可能，並提出三方核裁軍對話的前提條件是，美國和俄羅斯必須首先大幅削減各自的核武庫。

美國之音引述一位不願透露姓名的美國高級官員透露，川普還計劃與習近平和普亭討論伊朗戰爭，但會避開烏克蘭問題。

美中俄三國領導人會晤最先由普亭提出，他希望就結束烏克蘭戰爭進行會談，並尋求有利於俄羅斯方面的結果。分析人士認為，三方領導人深圳會談的象徵意義大於實際意義，不會有重大突破。

華盛頓智庫布魯金斯學會東亞政策研究中心研究員金沛雅（Patricia Kim）告訴美國之音，「沒有廣泛的工作層面準備，看來是這次會議缺乏的，此次會議不太可能取得重大實質性突破。」