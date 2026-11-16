川習三會 科技安全添陰影 黃仁勳事件效應 增加談判難度

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議18至19日在深圳舉行前，傳出輝達前執行長黃仁勳捲入間諜風波，有學者認為，這將為「川習三會」增添科技安全陰影，也增加談判難度，但不會逆轉兩國領導人希望維持兩國關係穩定的總體方向。

新加坡聯合早報報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，黃仁勳事件會給川習會氣氛帶來小衝擊，也為美國進一步限制先進晶片出口提供新理由。

李明江指出，中美對等關稅減讓、農產品及能源採購等議題相對容易推進，但核心技術、供應鏈及稀土問題「會比較棘手」。美國可能考慮限制中國企業在第三國租用算力使用美製高端晶片；中國也可能對稀土供應更趨謹慎，並因擔心川普團隊難以抵擋國會收緊對中政策的壓力而傾向觀望。

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊認為，部分美國議員將尚待調查的指控與對中的晶片審核掛鉤，強化科技合作安全化傾向，增加白宮調整出口政策的政治成本。

香港南華早報報導，特斯拉兼Space X執行長馬斯克、萬事達卡執行長米巴赫預計隨行訪中，黃仁勳原本也在隨行人選之列，但因婚外情及疑涉大陸間諜風波延燒，訪陸行程添變數。