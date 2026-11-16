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侯孝賢「童年往事」在港撤映 電檢處：不評論個案

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但因「技術問題」取消所有場次。圖／截自M+博物館官網
香港西九「M+博物館」原定11月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品「童年往事」，但因「技術問題」取消所有場次。圖／截自M+博物館官網

深圳ＡＰＥＣ峰會前夕，香港西九文化區Ｍ＋博物館原定放映兩場台灣導演侯孝賢的電影「童年往事」，卻因未獲電檢處核發放映許可，臨時取消。由於近期香港接連有多項藝文與商業活動遭取消，有輿論認為撤映可能與政治維穩有關。

香港01報導，Ｍ＋原定本月廿二日及十二月十二日放映侯孝賢一九八五年作品「童年往事」，卻於十三日以「技術問題」為由，在官網公告取消放映。館方十四日回覆查詢時證實，因未獲香港電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）批出許可，決定取消放映，並就事件致歉，將通知持票人士安排退款。

香港電檢處回應，按「電影檢查條例」規定及既定機制處理影片的送檢申請，不會就個別影片或申請作評論。香港二○二一年修訂電影檢查條例，將影片放映是否不利國家安全列為考量。

Ｍ＋將在本月廿一日至十二月十八日舉辦「追光逐影：李屏賓的攝影藝術」活動，選映十部台灣攝影師李屏賓參與拍攝的電影。「童年往事」是唯一取消放映的作品，其餘九部不受影響，包括侯孝賢執導的「海上花」、「刺客聶隱娘」。

「童年往事」取材自侯孝賢的成長故事，描寫主角阿孝隨家人由大陸遷居台灣，於高雄鳳山成長的歷程。

香港近期有多項文化娛樂活動宣布取消，其中包括大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」、連鎖酒吧Bar Pacific原定月底邀台灣猛男團ＴＷＢ赴港演出等。

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