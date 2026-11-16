「一勞永逸解決台灣問題」？ 崔天凱改口：翻譯不準確

中國大陸前駐美大使崔天凱今年九月十五日在北京香山論壇談及台灣問題時曾表示，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發關注。崔天凱近日澄清，外界引用時翻譯成中文「一勞永逸」並不是很準確，反問「世界上哪有一勞可以永逸的事情？更不要說像台灣問題這麼大的問題」；並坦言，這個歷史進程（統一問題）還是很具挑戰性的。

崔天凱事隔兩個月突然澄清當初的報導，在美中元首「川習三會」前夕，似有意調整對台口徑，時機耐人尋味。

據央視當時報導，崔天凱在香山論壇談到台灣問題時說：「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，這是紅線中的紅線，這是核心利益。人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。祖國統一，我們一勞永逸地解決這個問題。」但當時他未進一步解釋何謂「一勞永逸」解決台灣問題。

崔天凱當時英文原話為：「With national reunification, we will resolve this issue ‌once and for all‌.」崔天凱近日接受中國外文局美洲傳播中心及媒體舉辦的聯合對談時表示，他在香山論壇的前述發言，可能好多人在引用的時候沒有顧及整個上下文，「不是很準確」。

崔天凱稱，當時他是英文發言，講的是「once and for all」。「當然，中文翻譯成『一勞永逸』也沒錯，問題是兩種語言還是有些很細微的差別。世界上哪有一勞可以永逸的事情？更不要說像台灣問題這麼大的問題。你一講『永逸』，好像從此就太平無事了。其實這個歷史進程還是很具挑戰性的。」

他解釋，當時表達的是，「如果中國統一了，你們現在跟我講的台灣問題，就徹底解決了，不存在這個問題了。當然，中國統一以後，整個中國還要繼續往前走，整個中華民族還要繼續進步，包括台灣在內。所以『永逸』的事情是沒有的，你還要不斷地『勞』，不可能一勞永逸」。

崔天凱強調，他主要想傳達，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感問題。要徹底解決，就是中國實現統一，那就不存在這個問題了。「但問題是，美方這些年做得怎麼樣？中美有三個聯合公報，核心內容都是台灣問題」。