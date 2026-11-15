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深圳迎APEC峰會將登場 城市備戰、交通管制…民眾嘆：天塌了都要上班

聯合報／ 記者謝守真／深圳即時報導
深圳11月1日起實施全市全天禁鳴喇叭措施，駕駛人須留意相關交通規定。圖為深圳市的大馬路。記者謝守真／攝影
深圳11月1日起實施全市全天禁鳴喇叭措施，駕駛人須留意相關交通規定。圖為深圳市的大馬路。記者謝守真／攝影

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會將於18至19日在深圳登場，當地近期加緊各項會議準備，從機場宣傳、外賓服務到市區交通管制，氛圍濃厚。有深圳民眾說，近期道路交通反而較不壅塞，但全市禁鳴喇叭後，開車也得更加小心；政府雖倡議居家辦公，企業是否放假仍視各家公司安排，有人笑稱「深圳牛馬天塌了都要上班」，反映峰會準備與日常生活之間的不同感受。

本報記者15日抵達深圳，從飛機空橋、機場航廈到行李轉盤，沿途媒體燈箱及大型螢幕幾乎都出現APEC相關視覺設計與宣傳文案，機場也設有APEC諮詢台，提供相關資訊。

而為便利外籍旅客，深圳在機場、口岸及交通樞紐等場所加強外語服務，全市布設逾7000套人工智慧翻譯設備，深圳寶安國際機場也提供行李提前查驗及無感通關服務；皇崗口岸等九個海陸空鐵口岸則設置參會代表專用通道，深圳北站也加強雙語標示及外籍旅客服務。

交通方面，深圳倡議市民在會議期間彈性辦公、綠色出行，已有逾150萬名車主申報綠色出行，並有一批企業及事業單位響應彈性工作安排。會議期間全市地鐵、公車票價打五折，部分地鐵路線班距縮短至2分鐘，並新增56條公交地鐵接駁專線，公車運力提升兩成。

不過，對當地居民而言，交通管制帶來的生活變化可能更有感。深圳自11月1日起實施全市全天禁止鳴喇叭措施，違規最高可處人民幣300元（約合新台幣1,479元）罰款。相關措施也讓部分駕駛開始尋找替代方式，網路上甚至出現駕駛拿出「尖叫雞」、吹小號或模仿動物叫聲代替汽車喇叭的討論，成為禁鳴措施衍生的另類城市話題。

此外，APEC會議期間，11月17日至19日也將針對部分區域及主要道路實施分時、分段交通管制，非深圳車牌小客車另有臨時限行措施。

有當地司機向記者透露，近期因為APEC會議，「現在開會，（交通）很不堵（塞）」，但禁鳴喇叭後，開車必須更加小心，若真的有提醒其他車輛的需要，仍有駕駛趁機輕按喇叭，「小小聲，可能不會被抓。」

另有深圳居民對會議期間的生活安排則有不同感受。張小姐對記者說，政府雖倡議居家辦公，但是否放假仍取決於各家公司，有些企業安排帶薪假，也有不少公司照常上班。

她笑稱，朋友們對此怨氣不小，甚至開玩笑說「深圳牛馬天塌了都要上班」，也有人調侃深圳「牛馬之城」並非浪得虛名。她也提到，近期市區部分路段已提前實施交通管制，對周邊居民多少造成影響，但生活還是要繼續過。

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會將於18至19日在深圳登場。會議登場前，機場及交通樞紐陸續增設相關宣傳與外語服務。記者謝守真／攝影
亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會將於18至19日在深圳登場。會議登場前，機場及交通樞紐陸續增設相關宣傳與外語服務。記者謝守真／攝影

亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會將於18至19日在深圳登場，大會議新聞中心已完成布置，各國媒體陸續進駐，為峰會預作準備。記者謝守真／攝影
亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會將於18至19日在深圳登場，大會議新聞中心已完成布置，各國媒體陸續進駐，為峰會預作準備。記者謝守真／攝影

本報記者15日抵達深圳寶安機場觀察到，從飛機空橋、機場航廈到行李轉盤，沿途媒體燈箱及大型螢幕幾乎都出現APEC相關視覺設計與宣傳文案，機場也設有APEC諮詢台，提供相關資訊。記者謝守真／攝影
本報記者15日抵達深圳寶安機場觀察到，從飛機空橋、機場航廈到行李轉盤，沿途媒體燈箱及大型螢幕幾乎都出現APEC相關視覺設計與宣傳文案，機場也設有APEC諮詢台，提供相關資訊。記者謝守真／攝影

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