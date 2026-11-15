澄清「一勞永逸」解決台灣問題談話 崔天凱：統一還是很具挑戰

大陸前駐美大使崔天凱今年9月15日在北京香山論壇談及台灣問題時曾表示，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發外界高度關注。對此，崔天凱近日澄清，外界引用時翻譯成中文「一勞永逸」並不是很準確。

崔天凱說，「世界上哪有一勞可以永逸的事情？更不要說像台灣問題這麽大的問題。你一講『永逸』，好像從此就太平無事了。其實這個歷史進程還是很具挑戰性的。」

據央事軍事頻道當時報導，崔天凱在香山論壇談到台灣問題時表示：「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，中方的態度一貫如此，這是紅線中的紅線，這是核心利益。人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。祖國統一，我們一勞永逸地解決這個問題！」但崔天凱未進一步解釋何謂「一勞永逸」解決台灣問題。

根據網上訊息，崔天凱當時的英文原話為：「 With national reunification, we will resolve this issue ‌once and for all‌.」崔天凱近日接受中國外文局美洲傳播中心、《觀察者網》和《北京對話》共同舉辦的聯合對談時表示，他在香山論壇的前述發言，可能好多人在引用的時候沒有顧及整個上下文，「不是很準確」。

崔天凱說，當時他是英文發言，講的是「once and for all」。「當然，中文翻譯成『一勞永逸』也沒有錯，但問題是兩種語言還是有些很細微的差別。世界上哪有一勞可以永逸的事情？更不要說像台灣問題這麽大的問題。你一講『永逸』，好像從此就太平無事了。其實這個歷史進程還是很具挑戰性的。」

崔天凱解釋，他當時表達的意思是，「如果中國統一了，你們現在跟我講的台灣問題，就徹底解決了，不存在這個問題了。當然，中國統一以後，整個中國還要繼續往前走，整個中華民族還要繼續進步，包括台灣在內。所以『永逸』的事情是沒有的，你還要不斷地『勞』，不可能一勞永逸」。

崔天凱強調，他當時主要想傳達的是，台灣問題是中美關係當中最重要、最敏感的問題。要徹底解決這個問題，就是中國實現統一，那就不存在這個問題了。「但問題是，美方這些年做得怎麼樣？中美之間有三個聯合公報，核心內容都是台灣問題」。

他指出，美國隊台灣問題是做過政治承諾的。中國講「一個中國原則」，美國講的是「一個中國政策」。他跟美國人說過，不管叫「原則」還是「政策」，總不能把「一個中國」解釋成「兩個中國」吧？總不能解釋成「一中一台」吧？

崔天凱表示，「一個中國就是一個中國，你叫它原則、叫它政策，應該是一樣的。但美方有沒有做到呢？包括第三個聯合公報，就是1982年達成的『八一七公報』，專門針對美國售台武器問題。美國在裡面是做了承諾的。」

崔天凱稱，他跟美國人說，1982年出生的小孩，現在都40多歲，是成年人了，怎麽這個問題還在？而且有些事情還做得更嚴重了。難道你要等這個人到退休以後，才解決這個問題嗎？