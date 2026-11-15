快訊

APEC川習會倒數！紐時盤點5大問題 台海恐成黑天鵝

日本客來台狂掃伴手禮 戰利品赫見「小心地滑、董事長室」標示牌

亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

澄清「一勞永逸」解決台灣問題談話 崔天凱：統一還是很具挑戰

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸前駐美大使崔天凱在今年北京香山論壇上提出，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發外界高度關注。圖／取自香山論壇
大陸前駐美大使崔天凱在今年北京香山論壇上提出，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發外界高度關注。圖／取自香山論壇

大陸前駐美大使崔天凱今年9月15日在北京香山論壇談及台灣問題時曾表示，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發外界高度關注。對此，崔天凱近日澄清，外界引用時翻譯成中文「一勞永逸」並不是很準確。

崔天凱說，「世界上哪有一勞可以永逸的事情？更不要說像台灣問題這麽大的問題。你一講『永逸』，好像從此就太平無事了。其實這個歷史進程還是很具挑戰性的。」

據央事軍事頻道當時報導，崔天凱在香山論壇談到台灣問題時表示：「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，中方的態度一貫如此，這是紅線中的紅線，這是核心利益。人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。祖國統一，我們一勞永逸地解決這個問題！」但崔天凱未進一步解釋何謂「一勞永逸」解決台灣問題。

根據網上訊息，崔天凱當時的英文原話為：「 With national reunification, we will resolve this issue ‌once and for all‌.」崔天凱近日接受中國外文局美洲傳播中心、《觀察者網》和《北京對話》共同舉辦的聯合對談時表示，他在香山論壇的前述發言，可能好多人在引用的時候沒有顧及整個上下文，「不是很準確」。

崔天凱說，當時他是英文發言，講的是「once and for all」。「當然，中文翻譯成『一勞永逸』也沒有錯，但問題是兩種語言還是有些很細微的差別。世界上哪有一勞可以永逸的事情？更不要說像台灣問題這麽大的問題。你一講『永逸』，好像從此就太平無事了。其實這個歷史進程還是很具挑戰性的。」

崔天凱解釋，他當時表達的意思是，「如果中國統一了，你們現在跟我講的台灣問題，就徹底解決了，不存在這個問題了。當然，中國統一以後，整個中國還要繼續往前走，整個中華民族還要繼續進步，包括台灣在內。所以『永逸』的事情是沒有的，你還要不斷地『勞』，不可能一勞永逸」。

崔天凱強調，他當時主要想傳達的是，台灣問題是中美關係當中最重要、最敏感的問題。要徹底解決這個問題，就是中國實現統一，那就不存在這個問題了。「但問題是，美方這些年做得怎麼樣？中美之間有三個聯合公報，核心內容都是台灣問題」。

他指出，美國隊台灣問題是做過政治承諾的。中國講「一個中國原則」，美國講的是「一個中國政策」。他跟美國人說過，不管叫「原則」還是「政策」，總不能把「一個中國」解釋成「兩個中國」吧？總不能解釋成「一中一台」吧？

崔天凱表示，「一個中國就是一個中國，你叫它原則、叫它政策，應該是一樣的。但美方有沒有做到呢？包括第三個聯合公報，就是1982年達成的『八一七公報』，專門針對美國售台武器問題。美國在裡面是做了承諾的。」

崔天凱稱，他跟美國人說，1982年出生的小孩，現在都40多歲，是成年人了，怎麽這個問題還在？而且有些事情還做得更嚴重了。難道你要等這個人到退休以後，才解決這個問題嗎？

崔天凱 統一 台灣問題 台灣 北京

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

專訪／跛腳鴨不必在乎代價 國會拉不住川普 外交走向更難測

守護台灣本土文化 林正盛：別因政治鬥爭污名化文化補助

黃仁勳外遇讓他想起一段往事…男子恨父親10多年 談完一席話哭了

中韓外長會談 討論半島問題

相關新聞

澄清「一勞永逸」解決台灣問題談話 崔天凱：統一還是很具挑戰

大陸前駐美大使崔天凱今年9月15日在北京香山論壇談及台灣問題時曾表示，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發外界高度關注。對此，崔天凱近日澄清，外界引用時翻譯成中文「一勞永逸」並不是很準確。

深圳APEC倒計時 聚焦3領域5看點 連大合照穿啥都受矚

亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議將於18日至19日在深圳舉行，中國國家主席習近平預計與美國總統川普、俄羅斯總統普亭等國家領導人舉行雙邊會晤，全球關注。分析指出，此次峰會有三個觀察重點以及五大看點，包括在亞太區域經濟、AI與綠能轉型三大領域能否推進具體合作，以及中美元首是否年內第三晤、中美俄是否同框，甚至領袖們在會上的互動、大合照時的穿著所透露的信號，都是重要觀察點。

中韓外長會談「川金會」 韓媒引外交人士：不排除可能性

中韓外長會談13日在北京舉行，議題圍繞韓半島和平穩定。韓媒方面釋出更多消息稱，大陸外交部長王毅向韓方說明朝鮮國務委員會委員長金正恩上月訪中等朝中近期交流情況，在經過與中方會談後，南韓方面認為北韓與美國領導人會晤可能性不大，但也不能排除可能性。

中泰合作！李強會泰總理 加速鐵路建設

大陸總理李強十三日到訪泰國，並與泰國總理阿努廷舉行會談。李強表示，中方願同泰方實施好中泰鐵路等重大項目，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧等合作，泰國政府則宣布雙方簽署八項合作文件，包含對榴槤制定了新的植物檢疫議定書等。

對峙外機20分鐘 解放軍曝逼退畫面 「做好一換一準備」

中國官媒「央視軍事」頻道發布影片，披露解放軍飛行員與外國軍機對峙20分鐘畫面，稱外機超低空、貼海面接近中方領空，解放軍飛行員極限距離逼退。但報導未透露對方飛機所屬國家及具體機型等。報導並稱，中國邊境空域外機抵近挑釁是常態。

李強會泰總理 稱將加速鐵路建設 曼谷宣布簽署8合作文件

中國總理李強13日到訪泰國，並與泰國總理阿努廷舉行會談。李強表示，中方願同泰方實施好中泰鐵路等重大項目，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧（AI ）等合作，泰國政府則宣布雙方簽署8項合作文件，包含對榴槤制定了新的植物檢疫議定書等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。