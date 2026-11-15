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中韓外長會談「川金會」 韓媒引外交人士：不排除可能性

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在經過與中方會談後，南韓方面認為北韓與美國領導人會晤可能性不大，但也不能排除可能性。圖為2018年川普與金正恩在新加坡的首次「川金」會。美聯社
在經過與中方會談後，南韓方面認為北韓與美國領導人會晤可能性不大，但也不能排除可能性。圖為2018年川普與金正恩在新加坡的首次「川金」會。美聯社

中韓外長會談13日在北京舉行，議題圍繞韓半島和平穩定。韓媒方面釋出更多消息稱，大陸外交部長王毅向韓方說明朝鮮國務委員會委員長金正恩上月訪中等朝中近期交流情況，在經過與中方會談後，南韓方面認為北韓與美國領導人會晤可能性不大，但也不能排除可能性。

韓聯社報導，南韓外交部高層人士14日表示，在前一天進行的韓中外長會談，聽取了中方有關金正恩訪問丹東、朝鮮勞動黨中央書記金成男率團訪華相關情況的說明。中方指出，中朝關係主要側重經濟合作。

對於南韓方面關注北韓與美國領導人是否有機會會晤，但該人士表示，中方說明朝美領導人會晤的可能性。在會談結束後，他覺得兩邊領導人會晤的可能性並不大。美國局勢和川普的意志是決定是否舉行北韓與美國元首會談的最重要變數，另一個變數是北韓方面要如何接受。綜合種種因素，從目前的情況來看，也不能排除朝美舉行元首會談的可能性。

南韓方面還指出，不應承認北韓擁核國地位或做出與建立韓半島和平機制背道而馳的決定。中方對上述南韓政府立場表示理解。

此前，美國總統川普曾多次表示，願意跟北韓領導人金正恩見面會談，外界也一直在猜測，川普和金正恩有機會於18與19日，在中國深圳舉行的APEC峰會期間會見。但北韓不會出席APEC，這方面落空。

韓聯社稍早報導，南韓外長趙顯於會談表示，半島問題關乎南韓切身利益，半島和平與穩定符合韓中兩國的共同利益。韓方願同中方繼續加強戰略溝通，推動韓半島局勢取得積極進展。

新華社報導，王毅表示，中韓是搬不走的近鄰，保持睦鄰友好是彼此的正確選擇。雙方堅持與鄰為善、以鄰為伴，保持各層級溝通對話，深化各領域務實合作，促進地區和平與發展。中方始終重視中韓關係，願同韓方進一步增進互信，不斷做大共同利益。

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