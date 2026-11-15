APEC將登場 分析：中日首腦會談機會低兩國短期難破冰

亞太經濟合作會議（APEC）本週登場，日中領導人互動情況備受關注。學者林泉忠分析，中國國家主席習近平與日本首相高市早苗舉行雙邊會談的可能性很低，但兩人仍有可能會點頭、握手或簡短交談，兩國關係難藉此次峰會破冰。

高市早苗2025年11月7日在眾議院預算委員會答詢時指出，若台灣發生涉及武力行使的緊急事態，可能構成攸關日本國家存亡的「存立危機事態」。中國對此表達極度不滿，要求日方撤回發言，日中關係此後持續冷卻，至今未見改善。

上述「台灣有事」說日前屆滿1週年之際，高市早苗表示，中國是日本重要的鄰國，會全面推進與中國的「戰略互惠關係」；並會在「共同課題方面將加強溝通，推動維護國家利益的對話，建構具建設性且穩定的關係」。日本官房長官木原稔也重申，日本政府對台灣的立場並未改變。

高市早苗將出席18至19日在深圳舉行的APEC峰會，外界關注日中的緊張關係會否藉峰會有所緩和。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠向中央社指出，中方一直要求高市早苗撤回涉及「台灣有事」相關言論，但日方拒絕；日前中國外交部發言人仍態度強硬，指「日中關係惡化責任全在日方」，他相信中國國家主席習近平與高市早苗舉行雙邊會談的可能性很低。

林泉忠表示，兩國首腦進行會談要提早準備，但目前看不到中日雙方有任何這方面的安排。不過，兩人點頭、握手，甚至簡單交流仍是有可能的。至於在出席峰會領導人大合照方面，他相信高市早苗的位置也會一定程度地被邊緣化。

林泉忠表示，APEC是兩國關係惡化1年後，一個雙方高層接觸的重要平台，但他認為兩國關係藉此次峰會破冰的機會不大；不過中國作為APEC的東道主，不會對日本有很明顯差別的待遇，例如高市早苗抵達深圳後乘坐的禮賓車車頭依然會插上中日兩國國旗。

林泉忠認為，以2012年日本政府「國有化」釣魚台列嶼事件為例，當時中日關係墜入冰點，直至2014年11月雙方達成「四點原則共識」並重申遵守「中日四個政治文件」，雙方關係才破冰。所以去年高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，相信還需要繼續摸索一段時間，找到雙方都接受的下台階，雙方關係才有可能緩和。

林泉忠強調，21世紀以來的中日關係，「主導權就一直在北京，不在東京」。

此外，林泉忠表示，高市早苗出席此次APEC深圳峰會，亦希望與其他國家領導人舉行會談，尤其是優先與美國總統川普舉行會談。若高市有機會與川普會晤，相信她會主動表達日方希望和中方維持「戰略互惠關係」。

中日關係仍處於低點之際，高市早苗會否在APEC深圳峰會期間，與台灣APEC領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮會面，也備受關注。林泉忠表示，兩人非正式見面仍有機會，施振榮是台灣半導體業界的領軍人物之一，也是由台灣總統賴清德敦請代表出席APEC會議，日方也希望繼續與台灣在經貿、科技上保持合作。

林泉忠表示，去年高市早苗在韓國APEC峰會與台灣領袖代表林信義會面後，高調秀出兩人合照，並稱兩人互相問候，引起中方不滿。若今次高市早苗與施振榮會後，後續會如何處理，值得關注。