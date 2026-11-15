黃仁勳陷間諜風波 學者：為川習三會添科技安全陰霾

亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議18日至19日在深圳召開前，傳出輝達前執行長黃仁勳捲入間諜風波，有學者認為，這將為深圳川習三會增添科技安全陰影，也增加談判難度，但不會逆轉兩國領導人希望維持兩國關係穩定的總體方向。

據新加坡聯合早報報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，黃仁勳事件會給川習會氣氛帶來小衝擊，也為美國進一步限制先進晶片出口提供新理由。

李明江指出，中美對等關稅減讓、農產品及能源採購等議題相對容易推進，但核心技術、供應鏈及稀土問題「會比較棘手」。美國可能考慮限制中國企業在第三國租用算力使用美製高端晶片；中國也可能對稀土供應更趨謹慎，並因擔心川普團隊難以抵擋國會收緊對華政策的壓力而傾向觀望。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊認為，部分美國議員將尚待調查的指控與對中國的晶片審批掛鉤，強化科技合作安全化傾向，增加白宮調整出口政策的政治成本。事件未必主導會晤，卻可能影響成果的可兌現性，使川普更難在科技限制上作出持續、可信的安排。

在AI對話上，李明江認為，中美AI合作與黃仁勳事件沒有太大關聯，AI問題對話初期料「形式大於內容」，因為雙方都不願透露敏感信息，重大事故通報等機制仍需長期磨合；孫成昊則表示，深圳會晤可確定後續任務、責任部門和時間表，由工作層繼續磋商，並在邁阿密二十國集團峰會期間檢驗落實情況。能夠形成這樣的連續推進，本身就是實質進展。

香港南華早報報導，特斯拉兼Space X執行長馬斯克、萬事達卡執行長米巴赫預計隨行訪中，黃仁勳原本也在隨行人選之列，但因婚外情及疑涉大陸間諜風波延燒，美國國會已要求他18日出席閉門簡報會，訪陸行程添變數。