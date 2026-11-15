沒有美國！習近平等12位經濟體領導人出席APEC工商領導人峰會

中國貿促會副會長李慶霜15日在2026年APEC工商界活動專題記者會上表示，大陸國家主席習近平主席和澳洲、加拿大、智利、香港、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、越南等12位APEC經濟體領導人將出席17日至18日舉行的工商領導人峰會並發表演講、致辭或參與專題研討。值得注意的是，美國總統川普不在名單之中。

上屆在南韓舉行的APEC峰會上，川普參加了開幕式演講，主要強調美國投資與半導體製造業回流，不過未參與隨後非正式會議環節，習近平則未到場，而是以書面致詞。

川普缺席可能與行程安排有關，按川普亞洲行程，川普預計在16日由美國啟程出訪，展開為期4天的亞洲訪問行程：17日訪問菲律賓。在前往中國前，川普預計先赴菲律賓訪問並出席東協（ASEAN）相關峰會活動；18日至19日出席深圳APEC峰會。

2026年APEC工商領導人峰會作為APEC領導人會議周的重要組成部分，被譽為「工商界奧林匹克」，將於11月17日至18日在深圳前海國際會議中心舉辦。

李慶霜指出，有115家世界500強企業代表將參加APEC工商領導人峰會。美國參會企業數量居外方經濟體之首，佔比近20%。此外，多位國際組織負責人及美國、俄羅斯、日本等經濟體商協會負責人也將到場，共襄盛舉。

據悉，會議前預計將吸引超過2,000名各界人士參會，此前有消息稱，包括谷歌、波音、瑞銀、正大集團等眾多世界500強及知名企業已提交參會申請。美國企業報名數量在外方參會企業中位居首位。