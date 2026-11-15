美中俄元首歷史性會晤將登場 分析指對習近平充滿風險

美、俄14日分別證實美國、中國與俄羅斯領導人將於19日在深圳舉行三方會晤。分析認為，俄羅斯領導人普亭可能是最大贏家，但對大陸國家主席習近平而言，這將是一場充滿風險、難以預測的會晤。

路透分析，這場罕見會晤達成任何重大協議的可能性微乎其微。三位領導人各懷不同目標。普亭希望藉機，爭取按照俄羅斯提出的條件達成結束烏克蘭戰爭的協議；美國總統川普則在共和黨近期選舉失利的陰影下，希望創造一個載入史冊的時刻，其中可能包括推動達成美中俄三方核軍備控制協議。

拜登政府時期曾擔任白宮東亞事務高級官員、現任戰略與國際研究中心（CSIS）研究員的卡根（Edgard Kagan）分析，中國不希望與美國討論軍備控制問題，更不希望與美國和俄羅斯一起討論。因為這意味中國接受了這樣一種定位，即中國如今已是核武大國，應該受到與美俄類似的限制。

報導引述一名了解會晤籌備情況的知情人士和一名歐洲外交官稱，莫斯科希望討論烏克蘭戰爭，但北京一直反對將這一議題列入會議議程。

報導分析，對中國而言，中國當年未獲邀請參加1945年的雅爾達會議，而北京如今一直試圖將自己塑造為較小國家利益的維護者，這場會晤可能呈現的政治觀感對中國而言將頗為尷尬。

法廣網報導稱，無論討論議題為何，普亭很可能成為此次峰會的最大贏家，且將從與川普、習近平的合影中獲益，這進一步證明，俄羅斯領導人已經打破在烏克蘭大規模入侵後威脅到他的外交孤立局面。普亭正利用美國總統的自滿情緒，川普更關注與俄羅斯的經濟關係，而非烏克蘭的領土完整。

白宮稱，正式議程將包括兩個議題：削減全球核武器數量和伊朗戰爭。川普政府堅稱，美中俄三國領導人不會討論烏克蘭戰爭。且三方會晤前，川普和習近平會舉行雙邊會晤和工作午宴，這是兩人今年第三次會晤。