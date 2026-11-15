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川習三會前 陸大使籲中美為亞太和平與繁榮作出新貢獻

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為2026年11月6日，貓熊「平平」「福雙」在美國亞特蘭大動物園公開展示當天，中國駐美大使謝峰在貓熊館開館儀式上致辭。法新社
圖為2026年11月6日，貓熊「平平」「福雙」在美國亞特蘭大動物園公開展示當天，中國駐美大使謝峰在貓熊館開館儀式上致辭。法新社

在「川習三會」即將登場，中國駐美國大使15日在《人民日報》發表署名文章呼籲中美兩國，為建設開放的亞太展現中美擔當、為建設創新的亞太提供中美引擎、為建設合作的亞太作出中美貢獻，同時加快把中美建設性戰略穩定關係新定位的願景轉化為行動，為亞太和世界的和平與繁榮作出新的更大貢獻。

亞太經合組織（APEC）第33次經濟領袖會議即將於本周在深圳登場，屆時大陸國家主席習近平與美國總統川普將舉行今年度第三次會面。

謝鋒在這篇題為「以中美建設性戰略穩定促進亞太共同繁榮」的文章中表示，中美是世界上最大的發展中國家和發達國家、全球前兩大經濟體，在亞太合作中發揮重要作用。

他強調，事實一再證明，中美關係發展得好，亞太合作就推進得好。今年是中美關係的「大年」，習近平時隔11年對美國進行國是訪問，兩國元首半年內實現互訪，創造了中美交往的歷史。雙方同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美關係發展提供新的戰略指引，也為亞太共同體建設開闢更加光明前景。

謝鋒稱，開放是亞太繁榮的生命線。中美同為亞太各經濟體的主要貿易夥伴，經貿是中美關係的壓艙石和推進器，中美經貿關系深刻影響亞太地區開放繁榮。中美應做出表率，維護多邊貿易體制，破除保護主義壁壘，合力打造開放型亞太經濟，共同促進亞太經濟開放繁榮。

他還表示，中美同為科技大國和人工智慧大國，雙方應秉持以人為本、向上向善理念，確保人工智慧促進共同繁榮、維護共同安全，防範人工智慧被濫用惡用。中方歡迎並期待更多國家包括美國加入世界人工智慧合作組織，攜手推進人工智慧發展和治理，讓這一前沿技術成為亞太和世界創新增長的重要動力。

謝鋒指出，中國已對50個國家實施單方面免簽，對美國等57個國家實施240小時過境免簽，今年上半年入境外國人達2291.4萬人次。中美和亞太各經濟體應當不斷擴大人員往來和多領域務實合作，促進人民相知相親，為亞太共同體建設築牢堅實根基。

謝鋒最後說，期待在兩國元首戰略引領下，雙方堅持相向而行，加快把中美建設性戰略穩定關係新定位的願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條大國正確相處之道，為亞太和世界的和平與繁榮作出新的更大貢獻。

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