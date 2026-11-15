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中韓外長會談 討論半島問題

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸外交部長王毅（右）13日在北京與南韓外長趙顯舉行會談。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅（右）13日在北京與南韓外長趙顯舉行會談。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部長王毅十三日在北京釣魚台國賓館與到訪的南韓外長趙顯舉行會談，雙方就朝鮮半島局勢交換意見。韓聯社報導，趙顯於會談表示，半島問題關乎南韓切身利益，半島和平與穩定符合韓中兩國的共同利益。韓方願同中方繼續加強戰略溝通，推動韓半島局勢取得積極進展。

這是王毅與趙顯自今年八月在首爾會晤後，再次舉行會談。新華社報導，王毅表示，去年底以來，大陸國家主席習近平與南韓總統李在明成功互訪，推動中韓關係重回改善發展的正確軌道，今年兩國貿易額再創新高，人員往來將達到千萬人次。

他說，中韓是搬不走的近鄰，保持睦鄰友好是彼此的正確選擇。雙方堅持與鄰為善、以鄰為伴，保持各層級溝通對話，深化各領域務實合作，促進地區和平與發展。中方始終重視中韓關係，願同韓方進一步增進互信，不斷做大共同利益。

據中方通稿，趙顯表示，韓中兩國元首實現互訪以來，雙邊關係得到恢復和發展，雙方貿易額、人員往來大幅增加，表明兩國領導人達成的重要共識得到充分落實。南韓政府尊重「一個中國政策」的立場不會改變。

談及ＡＰＥＣ，王毅表示，亞太經合會（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議即將在深圳舉行，李在明總統已確認與會。韓方去年成功舉辦ＡＰＥＣ會議，相信也會為ＡＰＥＣ深圳會議作出貢獻。趙顯說，兩國元首的交往從慶州到北京，即將在深圳再次會見，將推動雙邊關係達到新的高度。明年是韓中建交三十五周年，韓方願同中方共同推進雙邊合作。

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