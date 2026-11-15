未說風險 6歲女童基因編輯治療致死案 8人遭鍘

上海交通大學醫學院附屬新華醫院一名六歲女童，去年三月接受全球首例以腦部為標的的基因編輯治療後於術後第七天死亡，該案直到今年七月才曝光，引發譁然。上海官方十三日完成調查通報指，團隊成員收取家屬人民幣一○六萬（約台幣五百二十二萬元）財物，且未將死亡風險重點告知等，決議處分八人，其中二人被開除。

今年七月，美國「科學」雜誌與「學術誠信監督平台撤稿觀察」聯合刊出調查報導，披露這起案例後，上海官方展開調查。但在這篇報導刊出前，主持試驗的神經科學家仇子龍團隊在今年二月將基因編輯療法的動物實驗成果發表在「自然」期刊上，卻略過這場人體試驗以及女童的死亡。

上海第一財經報導，十一月十三日，上海市調查處置工作組發布「交大醫學院基因編輯研究事件」情況通報指出，經查後發現上海交大醫學院松江研究院仇姓副院長團隊（負責臨床前研究）和新華醫院有關人員（負責臨床研究）在開展研究過程中未嚴格落實制度規定。

調查顯示，臨床前研究存在未及時告知安全性報告結果、論文未披露負面研究結果、利益衝突未如實披露等問題，涉事論文未發現數據造假，但存在學術不規範問題；新華醫院臨床研究科學性審查不充分，倫理審查把關不嚴，知情同意存在缺陷，知情同意書雖已向患兒家屬披露該研究可能引發嚴重併發症及不良事件，但未將死亡風險重點告知。

此外，部分人員收受病患家屬財物合計約一○六萬元人民幣，楊姓副研究員收受九十萬元和高檔白酒，仇姓副院長團隊的張姓和袁姓成員分別收受三萬元。相關財物已按規定退還和上交。

據查明的事實及責任認定，工作組對松江研究院仇姓副院長和新華醫院楊姓副研究員給予開除處分，取消承擔或參與科技計畫項目、評獎評優等資格五年，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。其他相關人員也都予以降職、免職、行政警告等處分。