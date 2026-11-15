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中泰合作 李強會泰總理 加速鐵路建設

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
泰國總理阿努廷（左）十三日在曼谷素萬納普國際機場迎接大陸總理李強（右）到訪。 新華社
泰國總理阿努廷（左）十三日在曼谷素萬納普國際機場迎接大陸總理李強（右）到訪。 新華社

大陸總理李強十三日到訪泰國，並與泰國總理阿努廷舉行會談。李強表示，中方願同泰方實施好中泰鐵路等重大項目，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧等合作，泰國政府則宣布雙方簽署八項合作文件，包含對榴槤制定了新的植物檢疫議定書等。

李強十三日至十五日到訪泰國，是七年來首次大陸總理訪泰。據大陸外交部，李強於十三日下午乘包機抵達曼谷，阿努廷親自到機場迎接。李強表示，兩國總理在四個月內實現互訪，充分彰顯雙邊關係的高水平。中方願同泰方用好外長和防長「二加二」戰略對話、經貿聯委會等機制，深挖各領域合作潛力。

李強指出，中方願同泰方推進高質量共建「一帶一路」，實施好中泰鐵路等重大項目，加緊磋商新版經貿合作五年規畫，推動地理標誌產品早日實現互保，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧等合作。中方願進口泰方更多優質產品，鼓勵企業赴泰投資，希望泰方為企業提供公平、穩定、可預期的環境。他還提及雙方要加大打擊違法犯罪活動，增強民眾對中泰合作的獲得感。

中泰鐵路第一階段全長二百五十公里，原定明年通車，但該鐵路官網顯示，至今年八月底，進度僅百分之五十六點七五，十五個合約中，有四個還未啟動。第二階段工程將通往寮國連接中寮鐵路，預計二○三○年完工。落後的原因在泰國方面的土建工程、徵地拆遷和財政安排出現狀況‌。

泰國政府則宣布雙方簽署八項合作文件，包含向大陸出口新鮮蛇皮果和榴槤制定了新的植物檢疫議定書，還有職業教育和汽車行業的備忘錄，提供泰國學生現代技術的實際經驗，另簽署了安全合作備忘錄，但雙方均未介紹細節，同時取消對領事人員數量的限制，此外還包含一份永續水資源管理備忘錄。阿努廷還跟進了陸方採購五十萬噸泰國大米情況，其中首批四萬噸已經售出。

昨天兩人還在曼谷文華東方酒店共同主持「中泰企業家座談會」。李強昨日與泰國國會主席兼下議長索蓬會見時也表示，中方願同泰方深化經貿往來，加快推進中泰鐵路建設，鼓勵兩國企業開展新能源、電子資訊等新興領域合作。

李強預定今天離開泰國轉赴馬尼拉出席第廿九次中國—東協領導人會議。

李強 總理 同泰

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