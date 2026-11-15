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全面監控 港監視器啟用人臉識別

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港警方公布在「銳眼計劃」下公眾地方安裝的防罪滅罪閉路電視鏡頭，將在11月下旬正式引入人工智能「人臉識別」功能。中通社
香港警方公布在「銳眼計劃」下公眾地方安裝的防罪滅罪閉路電視鏡頭，將在11月下旬正式引入人工智能「人臉識別」功能。中通社

香港警務處處長周一鳴昨天表示，香港警方自十六日起全面實施「銳眼計畫」，將在閉路電視系統啟用人臉識別技術，展開不同場所的全面監控。他說，此計畫對良好市民而言是保障，對嘗試作奸犯科的人就是監控。

香港警務處主導的「銳眼計畫」，定義為全港性公眾閉路電視安裝及智慧監控系統。其包括三方面內容，一是警方在全港各區安裝大量閉路電視監控鏡頭，二是逐步擴展至ＡＩ人臉識別，三是引入私人商場系統。

按此計畫，港府分階段推展，預計在二○二八年全港安裝達六萬支閉路電視鏡頭，另有未計入總數的北都發展區要加設六千五百支。

而在ＡＩ人臉識別方面，香港警察已在系統加入人工智能人臉識別功能，用以自動追蹤疑犯動向、加快調查及協助在口岸堵截。

與之同時，計畫接入私人商場。港府保安局說，與部分人流較多、具備意願的私人商場已進入最後討論階段，正逐步把商場的ＣＣＴＶ系統接入「銳眼」網絡。

香港警察早前說，「銳眼計畫」實施近兩年，協助偵破逾二千宗刑事案件。警務處處長周一鳴還認為，啟用人工智能人臉識別功能，追蹤匪徒或失蹤者，可提高辦案效率。

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