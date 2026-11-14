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何立峰赴深圳出席APEC會議：脫鉤斷鏈無法解決一國的經濟發展困境

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
APEC重要活動ABAC會議今日開幕，大陸副總理何立峰參與會議並發表致詞。圖／取自CGTN
APEC重要活動ABAC會議今日開幕，大陸副總理何立峰參與會議並發表致詞。圖／取自CGTN

中共政治局委員、大陸副總理何立峰14日在深圳出席APEC企業諮詢委員會（ABAC，陸稱工商諮詢理事會）第四次會議開幕式時表示，脫鉤斷鏈、小院高牆，無法解決一國的經濟發展困境，他表示大陸願意攜手各成員朝著構建「開放活力強韌和平的亞太共同體」的宏偉目標邁進。

據新華社晚間消息，何立峰14日在深圳出席亞太經合組織（APEC）工商諮詢理事會第四次會議開幕式並致辭。何立峰指出，亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議即將在深圳舉行，為亞太合作明確方向、凝聚力量。希望工商諮詢理事會繼續發揚開拓進取、開放創新的企業家精神，推動APEC向著構建亞太共同體目標再啟航，為亞太區域協同合作、創新發展、互聯互通做出新的貢獻。

消息指出，出席會議期間，何立峰還會見了工商諮詢理事會部分代表，就深化亞太地區經貿合作等相關問題交換意見。

根據鳳凰衛視釋出的影片片段，何立峰稱，作為本屆會議的東道主，我們願意攜手各成員朝著構建開放活力強韌和平的亞太共同體的宏偉目標邁進，把亞太共同體建設融入亞太合作的具體行動中，共同促進亞太地區的穩定和繁榮。

何立峰還強調，「脫鉤斷鏈、小院高牆，無法解決一國的經濟發展困境，只有互聯互通合作共贏，才能實現區域的共同繁榮，希望亞太經合組織各成員共同努力，一起規畫區域互聯互通的合理安排」。

鳳凰衛視另外也提到，何立峰表示，面對複雜的形勢和挑戰，中國經濟依然穩健前行，對全球經濟貢獻率保持在30%左右，始終是世界經濟的穩定器和動力源。全面深化與APEC經濟體的經貿合作，是中國高水平對外開放的重點方向。何立峰對APEC工商諮詢理事會也提出四點建議，呼籲各方要做互利共贏的合作者，做開拓創新的探索者，做開放協同的推動者，和平等互惠的維護者。

央視新聞指出，由中國貿促會主辦的2026年亞太經合組織工商諮詢理事會第四次會議今天舉行，與會代表將圍繞亞太區域經濟一體化、互聯互通、數字創新與可持續發展等議題，展開深入交流。工商諮詢理事會形成的共識成果，將提交給APEC經濟體領導人，為各經濟體最高決策者提供工商界的政策建議，同時為後續發布的《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》提供核心內容支撐。

深圳 APEC 何立峰

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