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APEC峰會期間深圳9條主要道路交管 美團外送員超時免責

中央社／ 台北14日電

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日至19日在深圳舉行，深圳市多區實施臨時交通管制，9條主要道路在會議期間將限制車輛通行，中國外賣平台美團宣布，外送員外送超時免責。

綜合港媒報導，深圳市公安13日公告，為確保APEC會議順利進行，公安交管部門將於17日至19日，每日早上7時至晚上10時，對指定區域分時、分段採取臨時管控措施。管制區域涵蓋福田、羅湖、南山3區的部分地區，西起臨海大道、東至沿河路、北起北環大道、南至濱海濱河大道

此外，18日下午4時至晚上10時、19日上午6時至下午2時，公安交管部門對深南大道、沙河西路、沙河東路、紅樹林路、香蜜湖路、紅荔西路、僑香路、香梅路、益田路等9條道路的指定路段採取限制車輛通行等交通管控措施。

同時，為方便民眾出行，深圳市交通運輸局13日也發布2份公告，加強地鐵和公車運力調度，並在16日至20日實施票價5折優惠。

深圳地鐵在16日至19日延長服務時間1小時，部份路線車次加密至2分鐘一班，部分地鐵站會在17日開站至18日晚上8時有特別管控。公車部分，沙河片區、西麗片區、寶安中心區等重點區域新增公車地鐵接駁專線56條。18日、19日部分時段，途經深南大道、香蜜湖路、沙河西路等管制區域的公交線路將實施臨時繞行。

另據中國媒體21世紀經濟網報導，因應道路管制，美團13日宣布騎手保障措施，16日至20日，全城騎手超時訂單實行免責，羅湖、福田、南山重點區域因特殊情況和路況影響產生的取消訂單也予以免責。當騎手遇到路況、出餐、交付難題時，美團將通過調度支持騎手靈活交接，協助疏導出餐和配送秩序，減少集中配送壓力。

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