談對等降稅、農產品...鋪路「川習三會」 中美貿易委員會舉行首次會議

大陸外交部長王毅13日在北京釣魚台國賓館與南韓外長趙顯舉行會談。王毅提到，去年底以來，兩國領導人成功互訪，推動中韓關係重回改善發展的正確軌道，今年兩國貿易額再創新高，人員往來將達到千萬人次。趙顯表示，兩國元首的交往從慶州到北京，下周即將在深圳再次會見，將推動雙邊關係達到新的高度，他並重申尊重一中政策。

2026-11-14 09:50