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談對等降稅、農產品...鋪路「川習三會」 中美貿易委員會舉行首次會議

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平（左）預計下周於深圳APEC期間，再度與美國總統川普會面，這將是他們今年內的第3度會面。歐新社
大陸國家主席習近平（左）預計下周於深圳APEC期間，再度與美國總統川普會面，這將是他們今年內的第3度會面。歐新社

大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）下周在APEC深圳峰會再聚首前夕，美中於5月商定成立的貿易委員會，13日透過視訊方式舉行首次會議。大陸商務部表示，雙方就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易等議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。

大陸商務部14日發布新聞稿表示，中美雙方13日通過視訊會議方式，舉行中美經貿磋商機制項下貿易委員會首次會議。雙方以中美元首會晤重要共識為引領，圍繞落實前期中美經貿磋商成果，就關稅、「300億對300億」對等降稅安排、農產品貿易以及各自關心的其他議題進行了坦誠、深入、建設性的交流。

大陸商務部表示，雙方將通過貿易委員會繼續加強溝通，推動解決各自經貿關切，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，助力構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

美國貿易代表署（USTR）早前在X平台發文表示，貿易代表署、美國財政部當天和中方對口官員舉行首次美中貿易委員會正式會議。川普政府期待持續和大陸保持接觸，共同建立公平且平衡的貿易關係。

2026年亞太經合會（APEC）峰會將於18日至19日在大陸深圳召開，習近平與川普預計舉行今年第3次會談。在此之前，中美近期接連展開外交、政黨、軍事與經貿交流，為「川習三會」鋪路。

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