陸官媒曝與外機對峙20分鐘 共軍飛行員稱「做好把彈打出去準備」

大陸官媒「央視軍事」頻道發布影片，披露中共空軍飛行員與外國軍機對峙20分鐘畫面，稱外機超低空、貼海面接近中方領空，共軍飛行員極限距離逼退。但報導未透露對方飛機所屬國家及具體機型等。報導並稱，大陸邊境空域外機抵近挑釁是常態。

環球網14日轉發「央視軍事」頻道「蒼穹密碼」片段。3分45秒的影片提到，外國軍機以超低空方式貼近海面飛行，直到接近中國空域責任區才突然爬升，壓縮中共空軍預警與反應時間。

影片表示，戰鬥警報響起時，戰備值班的中共空軍航空兵某旅飛行員步佳文和張敏捷迅速駕機升空。面對意圖不明的外機，飛行員迅建打擊陣位並發出警告，指對方進入領空，「立即遠離，否則將遭到攔截」。

影片表示，中方接連喊話沒有改變對方的航線，對峙局面一觸即發。共軍飛行員張敏捷說，「其實腦子裡邊唯一想的是，在有限的時間內，我怎麼做好把彈打出去這個準備。如果說它一出現尾煙，我這邊就馬上把保險解除，我就把我的導彈打前面那一架，一換一。」

飛行員步佳文則稱，「像這種它過來以後，我們肯定會有上去要卡位的飛機，雙方都是在對方的射程之內，也就是說誰先開火的話，另一方肯定是跑不掉的。」

報導稱，在武器包線（有效接戰區）內，冒著被隨時擊落的風險，「20分鐘的極限對峙，距離被一再壓縮，最終外機調轉脫離」。文末稱，邊境空域外機抵近挑釁是常態，緊急戰鬥起飛對空軍飛行員而言更是日常，「寸土不讓」4字寫在每次升空攔截軌跡中。