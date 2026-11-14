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中泰鐵路工程進度落後...陸總理李強晤泰國總理 籲推進實施

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強（左）出訪泰國，13日下午與泰國總理阿努廷舉行會談。圖／取自大陸外交部網站
大陸國務院總理李強（左）出訪泰國，13日下午與泰國總理阿努廷舉行會談。圖／取自大陸外交部網站

大陸國務院總理李強出訪泰國，13日下午與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）舉行會談。李強表示，願同泰方推進共建「一帶一路」，實施好中泰鐵路等重大項目。阿努廷則說，泰方願繼續為大陸企業赴泰投資提供良好營商環境，加強打擊網賭電詐，並保障大陸遊客安全。

泰國《民族報》今年8月曾報導，泰國第1條高速鐵路項目「中泰高鐵」的第1階段工程，即曼谷至呵叻府路段施工進度約56%，比原定計畫落後35%。今年3月，泰國國家鐵路局官員曾坦言，要在原定的2030年實現全線通車，時間表已顯得「極度緊迫」。

李強於13至15日至泰國進行正式訪問，中泰總理在4個月內實現互訪。據報導，雙方在會談後共同見證簽署汽車產業、職業教育、農業、海關、安全等領域多項合作文件。

新華社報導，李強在會談中提到，願同泰方進一步鞏固政治互信基礎，支持彼此核心利益和重大關切，用好外長和防長「2+2」戰略對話、經貿聯委會等機制。

李強指出，中方願同泰方推進共建「一帶一路」，實施好中泰鐵路等重大項目，加緊磋商新版經貿合作五年規畫，推動地理標誌產品早日實現互保，拓展金融、新能源、半導體、人工智慧等合作。中方願進口泰方更多優質產品，鼓勵大陸企業赴泰投資興業。雙方還要加大打擊違法犯罪活動。

據中方通稿，阿努廷在會談中說，泰方高度重視對華關係，願同中方加強高層交往，擴大雙邊貿易規模，深化農業、金融、互聯互通、電動汽車、人工智慧、電子商務、科技等領域互利合作。泰方願繼續為大陸企業來泰投資提供良好營商環境，加強雙方執法安全合作，打擊網賭電詐等犯罪活動，保障大陸遊客安全。

阿努廷提到，泰方支持中方成功舉辦亞太經合會領導人非正式會議，願同中方一道辦好瀾湄合作領導人會議，共同為地區穩定、發展與繁榮作出新貢獻。

李強 泰國

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