中韓外長會談 王毅：今年雙邊貿易額創新高、人員往來將破千萬大關

大陸外交部長王毅13日在北京釣魚台國賓館與南韓外長趙顯舉行會談。王毅提到，去年底以來，兩國領導人成功互訪，推動中韓關係重回改善發展的正確軌道，今年兩國貿易額再創新高，人員往來將達到千萬人次。趙顯表示，兩國元首的交往從慶州到北京，下周即將在深圳再次會見，將推動雙邊關係達到新的高度，他並重申尊重一中政策。

這是王毅與趙顯自今年8月在首爾會晤後，時隔約3個月再次舉行會談。新華社報導，王毅表示，去年底以來，大陸國家主席習近平與南韓總統李在明成功互訪，推動中韓關係重回改善發展的正確軌道，今年兩國貿易額再創新高，人員往來將達到千萬人次。

王毅說，中韓是搬不走的近鄰，保持睦鄰友好是彼此的正確選擇。雙方堅持與鄰為善、以鄰為伴，保持各層級溝通對話，深化各領域務實合作，促進地區和平與發展。中方始終重視中韓關係，願同韓方進一步增進互信，不斷做大共同利益。

王毅表示，亞太經合會（APEC）領導人非正式會議即將在深圳舉行，李在明已確認與會。韓方去年成功舉辦APEC會議，相信也會為APEC深圳會議作出貢獻，雙方的相互支持將為兩國關係注入新的內涵和動力。

據中方通稿，趙顯表示，韓中兩國元首實現互訪以來，雙邊關係得到恢復和發展，雙方貿易額、人員往來大幅增加，表明兩國領導人達成的重要共識得到充分落實。南韓政府尊重「一個中國政策」的立場不會改變。

談及APEC，趙顯說，兩國元首的交往從慶州到北京，下周即將在深圳再次會見，將推動雙邊關係達到新的高度。明年是韓中建交35周年，韓方願同中方共同推進雙邊合作。

另據韓聯社報導，趙顯於會談表示，韓半島問題關乎南韓切身利益，韓半島和平與穩定符合韓中兩國的共同利益。韓方願同中方繼續加強戰略溝通，推動韓半島局勢取得積極進展。