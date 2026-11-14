深圳APEC「川習三會」前 中美政黨、軍事加強對話

ＡＰＥＣ「川習三會」前，中美接連展開政黨及軍事交流。大陸外長王毅昨天在北京會見中美政黨對話的美方代表時表示，雙方應「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」的共識落到實處。此外，中美兩軍本月初已在華盛頓舉行危機溝通與預防工作組會議，討論降低風險及增設溝通管道。

新華社報導，二○二六中美政黨對話十二日在北京舉行。美方政黨、戰略界、工商界以及中方有關部門、地方政府、智庫、大學、民間機構代表參加。王毅昨天會見美方代表時表示，中美兩個大國應當通過不間斷對話交流，明確共同努力的目標，擴大互利合作的領域，夯實雙邊關係的基礎並致力於維護世界和平穩定。

美方代表表示，人文交流、特別是青年和學生交往有利於增進兩國人民的友誼與互信。雙方應加強對話交流，拓展互利合作，推動美中關係長期穩定向好，為亞太和世界注入穩定預期和發展動力。

此外，十一月二日至三日，美國國防部政策事務次長辦公室中國、台灣及蒙古事務首席主任卡拉斯，在華盛頓特區與中國人民解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋舉行年度危機溝通與預防工作組會議。

據美國國防部消息，卡拉斯與王瑋一致認為，推進務實溝通措施，以降低美中之間的風險，具有重要意義。工作組也討論了增設溝通管道，以促進有效的危機管理，以及如何迅速且有效地進行溝通。雙方將在未來幾個月持續就重要國防議題推進討論。

大陸國防部新聞發言人陳曦昨天回應表示，中方重視中美兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調。希望美方與中方一道，共同落實好兩國元首重要共識，加強溝通對話，妥善管控分歧，避免誤解誤判，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。