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不指望元首會談...日相高市赴深圳APEC 盼與習「禮節性接觸」

聯合報／ 編譯茅毅、大陸中心／綜合報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本政府十三日宣布，首相高市早苗下周將出席在深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議。這將是她去年十月就任以來，首度訪問中國大陸

日本內閣官房副長官尾崎正直十三日在例行記者會說，「高市首相預定十一月十六日至十九日訪問菲律賓與中國，出席東協（ＡＳＥＡＮ）相關峰會和ＡＰＥＣ領袖會議」。

在赴深圳前，高市將先赴馬尼拉出席東協相關峰會，並計畫出席東亞峰會（ＥＡＳ）。

尾崎還說，高市這次深圳行將討論貿易與投資、區域經濟整合、經濟與能源韌性、數位經濟及如何因應迅速發展的人工智慧（ＡＩ）等議題，並闡述日本對這些議題的立場。

尾崎表示，相關單位正安排在東協相關峰會場邊舉行「四方安全對話」峰會，含美國、日本、印度及澳洲領袖，美國總統川普將與會。

尾崎提到，東協是實現自由開放印太的關鍵，「我們將以共同實現強大和繁榮為目標，推動（日本和東協的）具體合作」。

在去年十一月高市於日本眾議院預算委員會答詢時指稱，「台灣有事」可能構成攸關日本國家存亡的「存立危機事態」，使中日關係進一步惡化後，各界均聚焦她與大陸國家主席習近平在國際公開場合的互動。

日媒日前報導稱，日方就ＡＰＥＣ場邊外交相關協調進展不順。日方原計畫借ＡＰＥＣ之機打開日中關係僵局，促成首腦會談，但可能性極低。日方擔憂高市或受冷遇，努力方向已從正式會談降級為禮節性接觸，尋求實現握手或短暫接觸。

中通社報導，復旦大學一帶一路及全球治理研究院副院長張勵指出，中國強調積極履行東道主義務，但未確認中日正式會晤。「影響關係改善的關鍵，在於日本能否正視涉台言論造成的損害。ＡＰＥＣ可以創造接觸機會，接觸能否深入，仍須政策調整與累積互信」。

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