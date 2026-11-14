陸官宣習近平將主持APEC、會多國領導人 「盼達成深圳宣言」

ＡＰＥＣ峰會即將登場，大陸昨天正式公布大陸國家主席習近平將出席主持會議並發表講話，會議期間還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與外國領導人舉行雙邊會晤。大陸外交部發言人毛寧說，期待各方凝聚共識，達成領導人深圳宣言。

大陸外交部昨天上午宣布，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第三十三次領導人非正式會議將於十一月十八日至十九日在深圳舉行，會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。工商領導人峰會將於十一月十七日至十八日舉行，會議主題為「共促繁榮，共贏未來」。兩場峰會，習近平都將出席發表講話與主旨演講。

大陸外交部發言人毛寧昨天下午在例行記者會上進一步說明指，今年是中國時隔十二年再次擔任ＡＰＥＣ東道主。一年來，中方同ＡＰＥＣ各成員經濟體一道，已成功舉辦三百多場各類會議和活動，包括系列高官會及相關會議，婦女、貿易、旅遊、林業、糧食安全、中小企業、能源、人力資源、交通、財政等十場專業部長會和數字周高級別活動，與會代表累計逾萬人次，達成一系列合作共識，為即將舉行的深圳ＡＰＥＣ領導人非正式會議打下堅實基礎。

毛寧說「期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言，在貿易、互聯互通、數字經濟和人工智能等重要領域取得更多務實成果，為亞太乃至全球繁榮增長注入強勁動力。」

路透昨天刊出的前瞻文章列出幾項觀察重點：中國、俄羅斯及美國領導人可能舉行的會晤；中美關係能否維持穩定，雙方在履行延長貿易休戰的承諾方面，都未完全達到要求；中國與日本的緊張關係，以及中國與菲律賓的南海爭議。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，這是重新校準ＡＰＥＣ方向的一次會議。如果亞太走向分裂，全球化的裂痕會進一步擴大。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所日前刊登國際貿易專家Deborah Elms的評論則指出，各國政府官員原本應該積極利用ＡＰＥＣ分享經驗，然而牽涉眾多成員的地緣政治競爭，使得即使是在相對不具爭議性的議題上展開合作，比以往更困難。