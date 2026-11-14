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APEC峰會習近平將出席主持 陸外交部盼催生深圳宣言

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
APEC峰會即將登場，大陸正式公布大陸國家主席習近平將出席主持會議並發表講話。新華社
APEC峰會即將登場，大陸正式公布大陸國家主席習近平將出席主持會議並發表講話。新華社

APEC峰會即將登場，大陸正式公布大陸國家主席習近平將出席主持會議並發表講話，會議期間還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與外國領導人舉行雙邊會晤。

大陸外交部發言人毛寧說，期待各方凝聚共識，達成領導人深圳宣言。

大陸外交部昨（13）日宣布，亞太經合會（APEC）第33次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，會議主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。工商領導人峰會將於11月17日至18日舉行，會議主題為「共促繁榮，共贏未來」。兩場峰會，習近平都將出席發表講話與主旨演講。

大陸外交部發言人毛寧指出，今年是中國時隔12年再次擔任APEC東道主。一年來，中方同APEC各成員經濟體一道，已成功舉辦300多場各類會議和活動，包括系列高官會及相關會議，婦女、貿易、旅遊、林業、糧食安全、中小企業、能源、人力資源、交通、財政等十場專業部長會和數字周高級別活動，與會代表累計逾萬人次，達成一系列合作共識，為即將舉行的深圳APEC領導人非正式會議打下堅實基礎。

毛寧說，期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言，在貿易、互聯互通、數字經濟和人工智能等重要領域取得更多務實成果，為亞太乃至全球繁榮增長注入強勁動力。

路透昨天刊出的前瞻文章列出幾項觀察重點：中國、俄羅斯及美國領導人可能舉行的會晤；中美關係能否維持穩定，雙方在履行延長貿易休戰的承諾方面，都未完全達到要求。

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