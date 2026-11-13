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承認為北京從事間諜活動 旅美民運人士唐元雋獲判緩刑

中央社／ 台北13日電

據美聯社報導，獲美國政治庇護的六四民運人士唐元雋，承認代表中國政府從事間諜活動，並監控位在紐約的中國民運人士長達5年。他12日在曼哈頓聯邦法院被判3年刑期，但獲得緩刑的處分。

現年69歲的唐元雋，多年來公開批評中國共產黨。他於2025年9月認罪，承認未按規定向美國司法部長辦公室登記為「中華人民共和國代理人」；他也承認受中國政府指使，對其他異議人士進行長達5年的監視。

唐元雋透過參與在曼哈頓中國領事館外舉行的每月抗議活動，並於2002年在居住地紐約皇后區法拉盛創辦一家非營利組織，贏得海外民運圈內人士的信任。

檢方指出，唐元雋至少在2018年至2023年間，向中國當局提供了數十人的相關訊息；他甚至讓一名中方聯絡人混入一個名為「中國民主黨之友」的線上群組，該群組由唐元雋發起，成員包括140名美籍華人。

唐元雋的辯護律師表示，唐元雋是一名民主倡導者、作家和活動人士，他當時非常渴望回中國探望患病的父母和兄弟，並因此與一名聲稱能幫他實現這一願望的人建立了聯繫。

唐元雋透過一名翻譯向法官表示，他違背了自己的政治信念，前往中國是為了「再見父母一面」。他說：「我對自己做的一切深感悔恨」，承認「我的行為給他人造成了一定的傷害」。

唐元雋曾參與1989年由學生主導的六四運動，因而在中國被關押12年。2002年，他出逃至台灣，隨後前往美國並獲得政治庇護。2018年7月，歸化成為美國公民。

此後，唐元雋開始向中國國家安全部提供情報，每年獲得約4200美元的報酬，於2024年10月被捕。在此之前，美國對中國試圖騷擾和壓制海外異議人士的行為展開多項調查，聯邦官員稱之為「跨國鎮壓」的一部分。

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