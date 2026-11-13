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原湖北書記王忠林被查 五中全會後首名被查正部級官員

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
中共中央紀委國家監委網站今日通報，王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。圖／取自澎湃新聞
中共中央紀委國家監委網站今日通報，王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。圖／取自澎湃新聞

湖北省委原書記王忠林退居二線後今天官宣被查，距他轉任中國全國人大環境與資源保護委員會副主任委員僅五個月，為二十屆五中全會後首名被查的正省部級官員。

中共中央紀委國家監委網站今日（13日）通報，王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

王忠林最近一次公開露面是10月13日，陪同全國人大委員長趙樂際會見波札那總統博科和多哥部長會議主席福雷。

公開資料顯示，王忠林1962年8月出生，曾任濟南市市長，山東省委常委、濟南市委書記，湖北省委常委、武漢市委書記，湖北省委副書記、省長，中共廿屆中央委員、湖北省委書記等職。

2020年2月13日，湖北武漢爆發新冠疫情後，王忠林接替馬國強出任中共湖北省委常委、中共武漢市委書記。今年5月卸任湖北省委書記，6月退居二線轉任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

王忠林在去年5月出席全省縣（市、區）委書記培訓班開班式時曾表示，縣委書記要昂揚鬥志、思進圖強，全力提振「嗷嗷叫」的精神狀態。該說法一度引發熱議。

大陸財新網報導，湖北當地的知情人士稱，王忠林11月6日於北京被有關部門帶走調查，其女兒、女婿同步被查。王忠林的王姓秘書也被要求配合調查。

該名知情人士稱，王忠林到湖北之後，湖北很多工程項目都被山東的建築企業包攬。也成為王忠林被調查的方向之一。

大陸旅美時政評論員蔡慎坤於社群平台X上指出，原本王忠林政治仕途被外界看好，今年多次傳出他要入京接替大陸公安部部長王小洪和大陸國安部部長陳一新，結果5月被免去湖北省委書記。

全國人大 趙樂際 監委

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