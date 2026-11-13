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海基會稱：高科技人才赴陸風險增 有個案替同事出差3天就被抓

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉13日下午主持海基會背景說明會。記者陳宥菘／攝影
海基會秘書長羅文嘉13日下午主持海基會背景說明會。記者陳宥菘／攝影

陸委會主委邱垂正12日在立法院接受質詢時指，今年2月至今，台灣高科技人才赴陸遭限制回台案件已有3件。海基會秘書長羅文嘉今天表示，儘管案例分布在大陸出入境新規9月中旬上路前後，但相信跟新規有關。有案例是為公司出差到大陸3天期間被抓，甚至上一次赴陸已是8年前。

大陸國務院「關於出境入境管理的規定」已於9月15日實施，陸委會曾多次示警，台灣高科技人才赴陸可能被限制出境，陸委會主委邱垂正12日在立法院內政委員會接受立委張宏陸質詢時證實，自今年2月迄今，台灣高科技人才赴陸遭限制回台案件已有3件。

羅文嘉13日下午主持海基會背景說明會。本報記者提問，邱垂正所提3起案例發生的時間點是在陸方新規上路的9月15日之前還是之後？海基會是否展開協處？羅文嘉表示，這些案件時間點大約落在8、9月，不過陸方的新規早就公布了，他認定跟新規有關。

羅文嘉說，這類案件與過去普遍認為因參與政治活動、公民運動或涉及出版、宗教等樣態，赴陸才會有風險不同，近期開始有科技產業人士被抓，他們也沒參與政治活動，單純是公司派遣赴陸短期出差就被盤查，甚至被捕，公司跟家屬也不知道原因。

本報追問，這3個案例是在台灣公司任職赴陸出差，還是準備赴陸求職，或是其他樣態？羅文嘉說，其中1個案例是當事人被公司派去大陸短期出差3天，而且還不僅有台灣公司，在外商公司任職的台灣僱員也有一樣的情況，「你根本不知道為什麼被抓，這就是最大風險」。

羅文嘉補充指，該名原定出差3天的當事人，甚至不是最初人選，因同事臨時有事才代替對方去，沒想到被限制人身自由。當事人上一次赴陸也已8年前，都一直在台灣工作，不是常常往來大陸。

有媒體追問，海基會對於相關案例會如何協助、又有何呼籲？羅文嘉表示，對岸目前沒有依照兩岸既有協議進行通報，海基會通常是接獲家屬陳情後，協助了解當事人所在位置與人身安全，並協助家屬對接大陸律師。他還說，對於大陸就是「危邦不入」、「保持距離，以策安全」，除非不得不去。

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