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日本防衛省智庫：中國強化遠海戰力 高度重視南海控制

中央社／ 台北13日電

日本防衛省智庫「防衛研究所」最新報告指出，中國海軍正強化遠海作戰能力，尤其高度重視對南海的控制，以在未來若對台動武時，阻止美軍的介入。報告認為日本加強與東協（ASEAN）的合作有助於應對中國戰略擴張。

據日本共同社報導，「防衛研究所」13日公布分析軍事動向的「中國安全保障報告2027」。這份報告自2011年起每年發布。據防衛研究所說明，報告由研究人員根據各自看法撰寫，不代表日本政府、防衛省及防衛研究所的官方立場。

報告指出，中國海軍強化遠海作戰能力的背景在於與美國的戰略競爭加劇，中國需要保護第一島鏈的遠海海上交通線與海外利益，並在距離本土更遠的遠海遏制美軍行動。

報告提到，南海已成為共軍與美軍對抗的重要戰略據點。報告還指，如果中國能夠封鎖台灣與菲律賓之間的巴士海峽，並在台灣南部海空域確保優勢，共軍就能主動從南海對台灣南部展開進攻作戰。

報告以去年5月至6月中國海軍的遼寧艦和山東艦同時進入太平洋進行活動為例，有分析認為，這兩支航母編隊進行了模擬美中對抗的演練。報告稱，這顯示中國海軍以南海為基地，將軍事力量投射到太平洋。

除此之外，報告還強調，中國正利用海警和海上民兵在南海製造尚未達到軍事衝突程度的「灰色地帶事態」，且行動逐步擴大並鞏固自身的勢力範圍。報告認為，中國將安全與經濟掛鉤，試圖藉此影響乃至控制東協國家。

報告建議日本為捍衛航行自由，應擴大與澳洲、加拿大、英國等美國盟友開展的小多邊合作，報告並指出可與東協國家加強裝備技術合作，例如向對方提供雷達和巡邏船等裝備，將有助於應對中國在南海的活動。

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