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從嚴治黨 習近平：國有企業要堅定不移正風肅紀反腐

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共總書記習近平近日針對大陸國有企業黨建工作，要求堅定不移正風肅紀反腐。新華社資料照
中共總書記習近平近日針對大陸國有企業黨建工作，要求堅定不移正風肅紀反腐。新華社資料照

中共10月底召開二十屆五中全會確立「全面從嚴治黨」後，中共總書記習近平近日針對國有企業黨建工作，要求堅持和加強中共對國有企業的全面領導，推動黨的領導更好融入公司治理各環節，並堅定不移正風肅紀反腐

新華社13日報導，國有企業黨建工作座談會當天在北京召開，會上傳達了習近平重要指示，他指出，中共十八大以來，國有企業認真落實黨中央決策部署，黨建得到加強，各項工作取得新成效。新征程上，要全面貫徹新時代黨建思想，深入貫徹黨的二十屆五中全會部署，堅持和加強黨對國有企業的全面領導，持之以恆推進全面從嚴治黨。

習近平指出，國企要著力完善中國特色現代企業制度，推動黨的領導更好融入公司治理各環節；著力增強黨組織政治功能和組織功能，促進黨建工作與生產經營深度融合；著力加強領導班子建設，鍛造高素質專業化幹部人才隊伍。

他還強調，國企要著力落實管黨治黨政治責任，堅定不移正風肅紀反腐，營造風清氣正、幹事創業的良好氛圍，為做強做優做大國有企業和國有資本提供堅強保障。

據報導，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席該座談會並講話。蔡奇指出，習近平黨建思想是指導國有企業黨的建設工作的銳利思想武器，並稱近年來國企黨建取得顯著成效，「根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

蔡奇表示，要鍥而不捨落實中央八項規定精神，堅決懲治腐敗，進一步把黨對國有企業的領導制度化、規範化，不斷開創國有企業黨建新局面。

據報導，該座談會由中共中央組織部長石泰峰主持。包括四川省委組織部、安徽省委金融工委、上海市國資委、水利部、中國農業銀行、南方電網、中車集團、廈門航空等單位人員發言。

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